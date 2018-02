Per la serie ‘A volte ritornano‘ Domenico Criscito nella stagione 2018-19 molto probabilmente tornerà a vestire la maglia del Genoa nelle sei stagioni e mezzo in cui è stato in Liguria. Per il laterale campano si tratterà della terza avventura con la divisa del Grifone col quale ha totalizzato 151 presenze e segnato 9 reti. Il giocatore farà ritorno in Italia a trentuno anni, trentadue da compiere a Dicembre; ancora in tempo per provare a conquistarsi la Nazionale che potrebbe presto essere affidata a Roberto Mancini? Può darsi, seppure il nuovo corso sembra possa partire con diversi volti nuovi e soprattutto giovani.

Criscito si libererà a Giugno a parametro zero dallo Zenit San Pietroburgo. Per lui nel Genoa già si parla di un contratto quadriennale e un futuro da dirigente o tecnico dei rossoblu. Il terzino sinistro già nelle passate edizioni del calciomercato era andato vicinissimo a tornare in Italia ed in particolare all’Inter dove proprio quel Mancini prossimo ct azzurro, lo aveva richiesto per blindare la corsia sinistra nella stagione 2015-16. Avevano inoltre domandato informazioni sul giocatore anche Roma e Torino, senza però mai trovare un accordo con il club russo. Adesso, a distanza di sette anni, Criscito tornerà in Italia, tornerà a casa. Un gesto più che altro, d’amore.