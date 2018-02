Inter, colpo Martinez: “Nerazzurro per 27 milioni di Euro”

Archiviato il poco esaltante mercato invernale l’Inter inizia a programmare la prossima stagione; il direttoore sportivo Piero Ausilio da alcuni giorni è in Argentina, per la precisione ad Avellaneda, casa del Racing Club; obiettivo dichiarato quello di portare a casa Lautaro Martinez, attaccante classe 97′, astro nascente del calcio argentino, nazionale Under 20 con qualche piccola speranza di strappare una convocazione per il Mondiale di Russia.

Negli scorsi giorni lo stesso calciatore si era detto lusingato del corteggiamento interista, ma aveva confidato anche di avere altre proposte e di non aver ancora preso una decisione per il suo futuro; un futuro che però, sentendole dichiarazioni del presidente del Racing, Victor Blanco, sarà nerazzurro: “Il ragazzo ha scelto di giocare nell’Inter. Il suo cartellino costerà intorno ai 27 milioni di Euro, anche se noi puntiamo a ricavare qualcosa in più visto che l’Inter fisserà per lui una clausola rescissoria da 90 milioni“.

Dunque la missione di Ausilio sembra aver portato frutti: oltre al lavoro del ds interista si sono rivelate fondamentali le intermediazioni del vice presidente nerazzurro Javier Zanetti e il ruolo di Diego Milito: il Principe è infatti membro della dirigenza del Racing e lo stesso Martinez ha dichiarato nei giorni scorsi di aver già ricevuto preziosi consigli per quello che sarà il suo prossimo futuro.