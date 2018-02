Durante l’Estate 2017 il suo nome è stato a lungo accostato al nerazzurro di Milano, il nerazzurro targato Inter. Passati sei mesi, la voglia di tornare in Italia da parte del centrocampista cileno sembra totalmente rientrata, il giocatore infatti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni presso un’emittente tedesca ‘sto bene al Bayern, non ho nessuna intenzione di andare via e anzi vorrei rinnovare il contratto’. Musica per le orecchie dei tifosi bavaresi ma anche per il tecnico Jupp Heynckes che per il suo atleta ha avuto parole al miele ‘Vidal per noi è un giocatore importante, ha la qualità per decidere i big match’.

A sei giorni dal match di andata degli Ottavi di Finale di Champions League per il Bayern Monaco all’Allianz Arena contro il Besiktas, dichiarazioni d’amore che sembrano andare verso un rinnovo del contratto per uno di quei giocatori che, sorprendentemente al Mondiale in Russia quest’Estate non potremo ammirare considerato che il Cile non è riuscito a qualificarsi. Che Walter Sabatini provi ancora a portare a Milano il centrocampista sudamericano ex Juventus non c’è alcun dubbio, a maggior ragione considerando che lo spazio per il giocatore potrebbe ridursi con l’arrivo in Baviera di Goretzka dallo Scialche 04. Vidal però allo stato attuale non pare proprio avere alcuna intenzione di trasferirsi e la concorrenza tedesca in arrivo dal prossimo Giugno non sembrerebbe spaventarlo. A trentuno anni da compiere, il destino di Arturo sembra possa ancora con Die Roten.