Il mercato dell’Inter per la prossima stagione comincia a prendere forma. Detto che i nerazzurri sono vicinissimi a rinforzare il pacchetto arretrato con gli innesti di Stefan De Vrij dalla Lazio e Kwadwo Asamoah dalla Juventus, la dirigenza meneghina pare aver trovato un nuovo giocatore da inserire nel prossimo scacchiere a disposizione di Luciano Spalletti.

Nelle ultime ore da Manchester, sponda United, sono rimbalzate notizie sul conto del centrocampista belga Marouane Fellaini che non rinnoverà il proprio contratto coi Red Devil’s in scadenza il prossimo Giugno. Il trent’enne belga sembra avere tutte le intenzioni di lasciare l’Inghilterra dopo dieci stagioni di cui cinque trascorse con indosso la maglia dell’Everton e le altre con quella del Manchester United.

Sul giocatore è forte l’interesse di tre società su tutte: Arsenal, Besiktas e per l’appunto, l’Inter. Ma se il club londinese potrebbe essere defilato per via della volontà del giocatore di provare un campionato diverso dalla Premier League, ecco che la lotta tra il club turco e quello italiano potrebbe essere decisa dalla qualificazione o meno nella prossima Champions League.

Allo stato attuale l’Inter sarebbe qualificata mentre il Besiktas, che peraltro nella Champions League attuale ha fatto davvero bene, è terzo in classifica a -3 dalle prime Galatasaray e Instanbul Basaksehir. Va ricordato che nella Super Lig turca, che vale come la nostra Serie A, soltanto le prime due classificate accedono alla Champions League per la stagione 2018-19.

Sullo sfondo attenzione anche alla Juventus che non troppe settimane si era informata sul calciatore attualmente del Manchester United. Il club di Agnelli potrebbe anche decidere di tornare con forza sul giocatore qualora al termine della stagione dovessero lasciare il bianconero sia Claudio Marchisio, il cui destino sembra ormai lontano da Torino, sia il tedesco Sami Khedira.