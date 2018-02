Per la prossima stagione due grandi del nostro campionato, Juventus e Milan, sono a caccia di un portiere. Ma se i bianconeri devono trovare un sostituto a Gigi Buffon che con tutta probabilità appenderà i guanti al chiodo al termine della corrente stagione sportiva, i rossoneri dovranno far fronte alla possibile partenza di Donnarumma che sembra attratto dalle sirene parigini ma sul quale potrebbe tornare a farsi vivo anche il Real Madrid che qualche mese fa era a un passo da quello che diventerà il nuovo portiere titolare della nazionale azzurra.

Pepe Reina potrebbe andar via dal Napoli a Giugno e il nome del portiere attualmente in forza agli azzurri fa gola sia al club di Torino che a quello di Milano. Ci sarà da capire come finirà la stagione, se Reina troverà un accordo per proseguire la sua avventura sotto il Vesuvio (difficilissimo) o se preferirà altre mete. Alla Juventus sarebbe il secondo di Szczęsny ma avrebbe la possibilità di confrontarsi ancora in Champions League, al Milan giocherebbe da titolare ma con quali prospettive? Il progetto, alla lunga, sarà quello che farà pendere il portiere per una meta o l’altra.

Un altro nome che potrebbe far gola ad ambo le squadre è certamente quello di Mattia Perin che a 24 anni ha già dimostrato tutto il suo potenziale tra le fila del Genoa. I rapporti tra il club ligure e la dirigenza rossonera sono eccellenti e questo potrebbe agevolare la buona riuscita della trattativa. Unico dubbio riguardo al portiere che è già da tempo nel giro della Nazionale? Certamente è quello legato agli infortuni. Mattia spesso è dovuto restare fermo per guai piuttosto seri, affidargli il posto da titolare in una big potrebbe anche essere un rischio non da poco.