Manchester United, si punta il giovane Kluivert Jr

Il Manchester United sembra aver trovato il prossimo talento su cui puntare. Si tratterebbe di Justin Kluivert, figlio del più noto Patrick. Il ragazzo, classe 2000, sarebbe un volto gradito al manager dei “Reds” Josè Mourinho, che lo avrebbe messo nel mirino già dalla scorsa stagione.

Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Mirror“, la società inglese, dopo un primo abbozzo di trattativa avvenuto durante la finestra di mercato di gennaio, avrebbe pronto l’accordo per ingaggiarlo la prossima estate.

L’esterno, figlio d’arte, come detto si è messo in mostra debuttando a gennaio di un anno fa, con la promozione in prima squadra direttamente dalla cantera del club di Amsterdam. Da lì in poi è riuscito a mettere insieme 20 presenze impreziosite da 2 reti. Quest’anno, una volta cambiate le gerarchie e avendo trovato via via sempre più spazio, i numeri sono migliorati ulteriormente. Merito di una notevole continuità di rendimento che lo ha portato a segnare già 6 volte.

Il rapporto con Mourinho, poi, nascerebbe da lontano. Come se in qualche modo fosse stato scritto sin dal principio. Il tecnico portoghese, infatti, nel periodo in cui faceva da traduttore al Barcellona, ha avuto modo di allenare Kluivert padre. Tramite questi è avvenuta la conoscenza del piccolo talentino, che bazzicava i campi di allenamento dei blaugrana. Lo scorso maggio, poi, dopo la finale di Europa League vinta dallo United proprio contro l’Ajax, Justin Kluivert ed il manager di Setubal sono stati pizzicati mentre parlavano in maniera fitta. Chissà se di un suo possibile approdo in terra inglese.