Come se non bastasse il momento nerissimo che sta attraversando l’Inter in campionato col quinto posto in cui i meneghini sono appena ‘retrocessi’, i nerazzurri stamattina hanno recapitato brutte notizie da Valencia. Gli spagnoli starebbero infatti valutando seriamente se riscattare Geoffrey Kondogbia o meno. La società del proprietario singaporiano Peter Lim, a Giugno dovrà far fronte a diversi obblighi di riscatto e le ingenti perdite potrebbero costringere gli Xotos a dover rinunciare al centrocampista francese.

Quel che è certo è che il Valencia, che con Geoffrey ha trovato un centrocampista dal rendimento più che discreto, chiederà uno sconto alla società che fa capo a Suning per non privarsi dell’ex Monaco. L’Inter potrebbe anche sedersi al tavolo a trattare con una carta in mano: uno sconto a sua volta, sul riscatto del portoghese Cancelo che però il tecnico Marcelino rivuole a tutti i costi in Spagna al termine della stagione e lo stesso esterno lusitano sembra coltivare più di un dubbio sulla propria permanenza in nerazzurro.

Non dovessero le società trovare un accordo, Kondogbia tornerebbe a Milano e Cancelo a Valencia. Brutte notizie per Spalletti e Suning? Solo in parte perchè l’Inter si ritroverebbe ad avere un giocatore rigenerato dalla cura spagnola, non solo, qualora il venticinquenne non rientrasse nei piani tecnici, potrebbe essere ceduto in Inghilterra o in Cina. Gli estimatori a differenza di qualche mese fa non mancano e il Tottenham in particolare, segue l’evolversi della situazione con interesse.