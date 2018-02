CALCIOMERCATO JUVENTUS, MARCHISIO E RUGANI PRONTI A FARE LE VALIGIE IN ESTATE- L’attuale stagione sta entrando sempre più nel vivo e la Juventus è ancora in corsa in tutte e 3 le competizioni. Oltre ai tanti infortuni, c’è un altra gatta da pelare in casa bianconera: gli scontenti. La rosa è molto lunga e con tante partite a disposizione ci sarebbe spazio un pò per tutti, ma a Torino c’è chi sta già pensando seriamente di fare le valigie la prossima estate. I calciatori in questione sono Claudio Marchisio e Daniele Rugani, che per motivi diversi non hanno avuto il minutaggio sperato e le attenzioni da parte di mister Allegri. Ecco gli scenari possibili del mercato della Juve in uscita.

Juve-Marchisio, sarà addio a fine stagione?

Dopo un avvio di stagione difficile, condizionato dai soliti infortuni, per Claudio Marchisio sembrava essere arrivato finalmente il momento di tornare stabilmente in campo. Contemporaneamente al ritorno del ‘Principino’ c’è stato anche l’infortunio di Blaise Matuidi, insostituibile per Allegri nella prima parte della stagione. Tutto sembrava portare il numero 8 bianconero a giocare titolare in Champions League contro il Tottenham, ma soprattutto il Derby contro il Torino (gara spesso decisa in passato dallo stesso Marchisio, torinese DOC). Il mancato impiego non è andato giù al centrocampista, sempre più vicino all’addio a fine stagione.

Già la scorsa estate Marchisio era stato vicino al Milan, che lo avrebbe voluto insieme all’altra bandiera juventina Bonucci, chissà che nella prossima sessione di mercato i rossoneri non possano tornare alla carica. Il contratto in bianconero del 32enne scade nel 2020, ma con l’acquisto di Emre Can in dirittura d’arrivo e altri giovani nel mirino di Marotta e Paratici, le strade tra la Juve e Marchisio sono sempre più vicine a separarsi.

Mercato Juve, Rugani in partenza? Le parole dell’agente

Discorso simile vale per Daniele Rugani, arrivato a Torino come grande promessa del calcio italiano ma sempre più chiuso dai ‘vecchi senatori’ della retroguardia bianconera. Chiellini e Benatia ormai fanno coppia fissa e per l’Under 21 non è facile trovare spazio. Ma le sue prestazioni in campo sono state sempre di valore, tanto da far crescere l’interesse di alcuni club intorno a lui. A tal proposito Davide Torchia, agente di Rugani, ha spiegato al ‘The Sun’: “Daniele è un giocatore di grande livello ed ha molti estimatori in giro per l’Europa. La Premier League? L’Arsenal ce lo ha chiesto in passato, in questo momento non ci sono contatti ufficiali. Sta bene alla Juve ma vorrebbe giocare con più continuità, se dovesse arrivare una grossa offerta potrebbe partire“.