Mercato Juventus: Kovacic in uscita dal Real, ma difficile vederlo in bianconero

Negli anni scorsi è stato per più sessioni di mercato uno dei giocatori nella lista mercato degli osservatori bianconeri, ma proprio quest’anno che il Real sembrerebbe pronto a privarsene, Mateo Kovacic non è più l’oggetto del desiderio juventino. L’ex interista non sta vivendo una stagione facile in Spagna, vedendo poco il campo (molte volte da subentrato) e molto di più la panchia. Se la situazione non dovesse cambiare, il croato potrebbe chiedere la cessione a fine stagione. I top club di serie A si sono attivati, Roma e Inter su tutte (anche se è difficile un suo ritorno a Milano), ma la Juventus, differentemente dalle altre volte, ha fatto un ragionamento diverso dalle concorrenti.

Difficile vederlo in bianconero- Negli scorsi anni, Beppe Marotta sarebbe stato pronto ad offrire anche cifre molto importanti per accaparrarsi Kovacic (tra l’altro pallino di Allegri), ma questa volte le cose sono cambiate. Le priorità a centrocampo, infatti, sono diventate altre : in prima fila Emre Can, disponibile a parametro zero, seguito dai talenti italiani Pellegrini (clausola di 25 milioni nel suo contratto con la Roma) e Cristante dell’Atalanta. Kovacic è stato quindi spostato nella lista delle occasioni : dovesse lasciare Madrid per cifre basse, allora, la Juve potrebbe anche farci un pensiero, altrimenti non se ne farà nulla.