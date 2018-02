Il mercato di gennaio è alle spalle, quello di giugno lontano. Il lavoro di Monchi, comunque, non conosce pause e il ds giallorosso sta già lavorando a qualche nome da portare nella Capitale in estate. L’interesse si è riversato un Mateo Kovacic, calciatore del Real Madrid che di spazio nei blancos non ne ha trovato molto. Attenzione, però, perché lo stesso Real avrebbe già un pre-accordo per portare il numero uno giallorosso Alisson alla corte di Zidane. Che l’ennesima cessione di lusso sia dietro l’angolo? Nel frattempo, l’ultimo e unico acquisto del mercato di riparazione, Jonathan Silva, sarà presto a disposizione di Di Francesco. Andiamo ad approfondire tutti i temi in questione.

MERCATO ROMA, KOVACIC NEL MIRINO – L’indiscrezione è firmata donbalon.com ed è stata presto riportata su tutti i maggiori portali romani: Monchi sta seguendo con interesse Mateo Kovacic, calciatore del Real Madrid ed ex Inter, che nei blancos ha giocato 91 partite e realizzato 4 reti. Il centrocampista sarebbe il sogno in cima alla lista del ds giallorosso.

MERCATO ROMA, IL REAL MADRID HA UN PRE-ACCORDO CON ALISSON? – Sempre dalla Spagna arriva una notizia che spaventa e non poco i tifosi della Roma: secondo “El gol Digital” il Real Madrid avrebbe già un pre-accordo con la Roma per avere a giugno il portiere giallorosso Alisson. Sarebbe un’operazione da circa 50 milioni di euro per le casse romane, mentre da 5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni per il numero uno. La notizia va in controtendenza rispetto alle parole di Monchi dei giorni scorsi: “Non ci sono offerte per Alisson”, mentre confermerebbero quello che l’estremo difensore brasiliano aveva riportato a gennaio: “Ora sto bene a Roma, a giugno chissà, tutto può succedere”. Oltre al Real Madrid, si registrano anche i tentativi di Paris Saint Germain e, soprattutto, Liverpool, che sembrava vicinissimo all’acquisto di Alisson già a gennaio. Si attendono sviluppi, ma la sensazione è che l’ennesima cessione di lusso in casa Roma sia alle porte.

MERCATO ROMA, JONATHAN SILVA IN CAMPO TRA DIECI GIORNI – L’unico acquisto del mercato di riparazione è Jonathan Silva, terzino brasiliano rilevato dallo Sporting Lisbona. Il calciatore è ai box da novembre a causa di un infortunio al ginocchio, ma il suo rientro in campo è alle porte e a confermarlo ci pensa il suo agente, Sergio Esayan, attraverso un’intervista rilasciata a calciomercato.com: “Se tutto va bene, Jonathan potrà tornare ad allenarsi con il gruppo entro dieci giorni“. Poi, un commento sulla scelta di vestire giallorosso: “Ha grande voglia di fare bene e grandi aspettative. Abbiamo scelto la Roma tra le tante che avevano gli occhi su di lui per il progetto e per la qualità della rosa. La Serie A era un desiderio, qui Silva potrà crescere. Ha parlato con Di Francesco e il tecnico ripone molta fiducia in lui e questo lo ha motivato ancora di più”. In chiusura, gli obiettivi: “Jonathan vuole accumulare minuti e giocare per dare una mano nello sprint finale. Può far rifiatare i compagni impegnati in Champions, vuole rimanere a Roma per tanti anni“.