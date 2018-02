Napoli, obiettivo Edera del Torino. Giuntoli offre 12 milioni ai granata

Il Napoli ha messo gli occhi su Simone Edera. Giuntoli si sta già muovendo per portare il giovane talento del Torino a Castel Volturno.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Calciomercato.com, il Napoli ha messo sul piatto già 12 milioni di euro affinché il Torino gli cedesse il suo giovane attaccante. L’obiettivo era prefissato già per la finestra di gennaio, ma dopo circa un mese di caccia, l’affare è saltato ed è stato tutto proiettato al prossimo mese di giungo. Sarri vuole un giovanissimo, dopo gli affari di Verdi e Politano sfumati, si ci era concentrati anche su Edera. Il Napoli vuole fare mercato e ripartire anche dai giovani italiani del futuro e Simone Edera è uno di loro.

Simone Edera, classe 1997, ala del Torino, si è fatto notare già sotto la gestione di Mihajlovic. Adesso che sulla panchina c’è Walter Mazzarri, l’ex tecnico del Napoli ha chiesto di blindare il giocatore. Intanto Giuntoli aveva offerto alla società granata 8 milioni più 4 di bonus. Il presidente Cairo però non ha ceduto, sia per sua volontà che per quella dell’allenatore.

La trattativa, anche se non andata in porto adesso, non è declinata definitivamente, è solo rimandata a giungo. La società partenopea ci riproverà sicuramente, sperando di essere più fortunata.