Balotelli vuole tornare in Italia; Mino Raiola, ha gia’ da tempo avviato i contatti per trovare una collocazione al suo assistito. Tutte le maggiori squadre del nostro campionato sono state contattate e le possibilità sono sostanzialmente tre. In primis un ritorno al Milan, per formare con Cutrone un attacco giovane e di talento. Anche la Juve ha manifestato interesse, che non deriva da ieri, già negli anni passati se ne era parlato spesso. Andrebbe a giocarsi il ruolo di vice Higuain. Infine Mario rappresenta il sogno del Napoli con De Laurentis che ha sempre stimato per l’ attaccante attualmente in forza al Nizza.

Al momento nessuna delle tre squadre e’ in vantaggio, Mario vuole giocarsi le sue carte per un ritorno in nazionale. Solo mostrandosi con un nostro club, ci riuscirebbe. Molte volte il suo carattere gli ha fatto perdere le occasioni, adesso sembra più maturo. Non si parla più del giocatore fuori dal campo. Sarebbe l’ ultima occasione in una carriera che avrebbe potuto essere migliore. Le doti fisiche e tecniche sono da autentico fuoriclasse, potenza, velocità e grande tecnica non sono in discussione. La voglia di rimettersi in gioco c’ e’ ed e’ da apprezzare. Anche in Ligue 1 sta dimostrando di saper fare alla grande il suo lavoro. La squadra crede in lui, ma il campionato francese e’ troppo poco per farsi vedere. L’ambizione e l’ eta’ sono dalla sua parte, occorrono dedizione ed una vita atleta.

Un accordo economico con la società francese non sembra un problema. Il giocatore dovrà far capire le sue intenzioni e non chiedere troppo Riuscendo a capire la grande occasione che gli viene concessa. Tutti vogliamo vedere un nuovo giocatore catatterialmente maturato pronto al sacrificio, capace di offrire anima e corpo per la sua nuova squadra. Il momento del riscatto e’ arrivato, nella vita si puo’ cambiare e capire dai propri errori, di Mario parlerà il campo che tornerà a far impazzire migliaia di fans come hai vecchi tempi, entusiasti per un suo goal.