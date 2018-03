Calciomercato Juventus: per Martial c’è lo sponsor Matuidi

La Juve accende una ‘ Corte Martial’. L’esterno francese riflette sul possibile addio al Manchester United , visto anche l’arrivo a gennaio di Alexis Sanchez che si è preso i suoi spazi. Inoltre il contratto in scadenza nel 2019 (con opzione fino al 2020) in estate può diventare un affare per chi ha messo gli occhi su di lui.

SOS MATUIDI – I bianconeri, come riporta Tuttosport, al momento si sono assicurati una posizione privilegiata: Martial fu un pallino bianconero dal 2012 quando fu ad un passo ma sfumò andando al Monaco. Questa volta potrebbe metterci lo zampino Blaise Matuidi compagno di Nazionale che parla di Torino in modo entusiasta. Lo stesso modo, avrebbe colpito Martial, già attirato dalle due finali di Champions raggiunte in tre anni dalla truppa di mister Allegri. Scalpita, dall’Inghilterra anche un altro scontento: si tratta di Matteo Darmian, terzino ex Milan e Torino che a Manchester non si sente soddisfatto e potrebbe decidere di tornare in Italia dalla prossima stagione.