Calciomercato, Lewandowski resta al Bayern Monaco. Il Real Madrid cambia obiettivo

I tifosi del Real Madrid che speravano no di vedere Robert Lewandowski con i Blancos dovranno cambiare obiettivo. Il D.S. del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha, infatti, annunciato che i campioni di Germania non cederanno l’attaccante polacco nella sessione di mercato estiva. Si è esposto in prima persona Rummenigge, le cui dichiarazioni a Kicker pongono, di fatto, fine alle velleità madrilene: “Mi piace ricordare l’anno 2008, quando abbiamo ricevuto un’offerta incredibile dal Chelsea per Franck Ribery. Da quel giorno, tutto il mondo del calcio sapeva che nessuno può comprare un giocatore del Bayern Monaco contro la volontà della società. So al 100% che Robert giocherà per la nostra squadra anche la prossima stagione. “.

I 32 gol di questa stagione del 29enne polacco hanno alimentato le ambizioni del Real Madrid, disposto a investire, sul mercato, una cifra importante per rinforzare il reparto offensivo e garantire un ricambio a Karim Benzema, destinato forse alla cessione dopo dieci anni con i Blancos. Lewandowski sarebbe stato il sostituto ideale dell’attaccante francese ma dal Bayern è arrivato un secco rifiuto che costringe il Real Madrid a cambiare obiettivo. Non è un mistero che i campioni d’Europa siano sulle tracce di Neymar, già scontento della sua esperienza al Paris Saint Germain.