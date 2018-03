Il calciomercato Napoli é giá attivo e il DS Giuntoli sta vagliando tante piste per rinforzare ancora di piú la rosa partenopea.

Calciomercato Napoli, il centrocampo che cambia

Il DS Giuntoli sta gia lavorando per la nuova stagione nonostante quella nuova non sia ancora terminata. Si sá il calciomercato non si ferma mai. Le priorita’ della societa’ partenopea sono un portiere, data la partenza a parametro zero di Reina, e di´úń’eventuale sostituzioni di calciatori in partenza.

Negli ultimi giorni si é fatta pista l’ipotesi della partenza di Amadou Diawara verso la Premier League. La squadra interessata al giovane centrocampista é il Tottenham che sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria di circa sessanta milioni di euro pur di accaparrarsi uno dei migliori prospetti internazionali. A far innamorare gli Spurs é stata la personalitá del giovane Diawara, episodio principale il rigore calciato e segnato al Manchester City in Champions League.

Il primo nome di Giuntoli per sostituire Diawara é quello di Torreira della Sampdoria. L’uruguaiano sta vivendo una stagione fantastica tanto da ottenere la prima qualificazione in nazionale maggiore. Il Napoli é disposto a parlare con il Presidente blucerchiato Ferrero anche se il patron della Samp non ha intenzione di vendere il suo gioiello per meno di 25 milioni di euro.

Uno dei nomi associati al Napoli in questi giorni é stato Maycon del Corinthias ma il centrocampista centrale classe 1997 ha preferito accettare la corte dello Shakhtar Donetsk a discapito di quella napoletana.

Una delle prioritá di Giuntoli e di tutta la societá, nel prossimo calciomercato Napoli, é il rinnovo del contratto a Jorginho. Il regista del Napoli e della Nazionale Italiana é monitorato da tempo dal Manchester United di Mourinho che sarebbe disposto a fare follie per avere l’italo brasiliano.

Oltre a Jorginho che rinnoverá, un altro centrocampista ha deciso di non andare via. Marko Rog ha espresso tutta la sua voglia di continuare a vestire la casacca azzurra. Queste le sue parole ad una testata croata:” A Napoli é tutto fantastico, sto bene qui. Certo, all’inizio é stato difficile il cambiamento in un’altra cittá e in un altro campionato, ma ora mi sono ambientato ed é tutto piú facile. Qui ogni giocatore si sente speciale, é una bella sensazione. Tutti conoscono i calciatori, anche i bambini“. Una vera e propria dichiarazione quella di Marko Rog, disposto a restare a Napoli nonostante il poco minutaggio.

Il sogno per il Calciomercato Napoli

Il desiderio di Mister Sarri per il prossimo Calciomercato Napoli é Denis Suarez. L’ala, classe 1994, é ormai fuori dai piani del Barcellona e il Presidente De Laurentiis é disposto a pagare un’alta cifra per regalarlo a Sarri. Suarez riesce a mettere d’accordo sia il mister che il patron azzurro grazie alla sua predisposizione sia alla fase offensiva che a quella difensiva. Il vero problema é l’elevato costo del cartellino, base d’asta 50 milioni di euro e soprattutto una concorrenza molto agguerrita. In terra spagnola sono in tanti a desiderare Suarez e portarlo in Serie A puó risultare molto complicato. Per questo il nome di Suarez é segnato nella lista dei “sogni” partenopei.