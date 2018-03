CALCIOMERCATO ROMA/ALISSON – Alisson Becker è senza dubbio una delle rivelazioni del campionato italiano. Il portiere della Roma grazie alle sue prestazioni strepitose nel corso della stagione attualmente in corso, ha catturato le attenzioni dei top club europei: si sarebbero già mossi con insistenza il Liverpool, il Paris Saint-Germain e soprattutto il Real Madrid. Tutte squadre a caccia di un portiere titolare per la prossima stagione. La Roma, però, sembra intenzionata a fare di tutto per trattenere il portiere della nazionale brasiliana anche nella prossima stagione: secondo quanto riporta Sky Sport il direttore sportivo Monchi è pronto a blindare Alisson con un sostanzioso ritocco del contratto. Attualmente il numero uno giallorosso guadagna intorno al milione e mezzo di euro: probabile che la cifra venga raddoppiata, se non addirittura quasi triplicata. Da segnalare che non sarebbe previsto l’inserimento di una clausola rescissoria, come paventato qualche settimana fa dai media (si parlava di una cifra intorno ai 90 milioni di euro).

Calciomercato Roma: Alisson vicino al rinnovo. Il fratello: “Non tradirà i giallorossi”

Il probabile rinnovo di Alisson a fine stagione lascia intendere come la Roma voglia puntare su di lui anche nella prossima stagione, con l’intenzione di rispedire al mittente ogni offerta. Anche quelle che arriveranno al termine del Mondiale in Russia. Proprio oggi ha parlato a Il Corriere dello Sport il fratello Muriel, estremo difensore dei portoghesi del Belenenses: “Sta molto bene alla Roma ed è concentrato sul presente, sa che la sua carriera dipende da quello che riesce a dimostrare giorno per giorno“. E poi ancora: “Il futuro lo sa solo Dio, però non tradirà i giallorossi“. A tranquillizzare i tifosi giallorossi ci ha pensato anche il procuratore di Alisson: “Adora Roma e la Roma al 100% ed è concentrato sul presente”. Il rinnovo a fine stagione dovrebbe scacciare via tutte le paure di una sua cessione già in estate.