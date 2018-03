Derby Milan Inter, è sfida anche sul mercato per tre grandi nomi

Derby Milan Inter sul mercato: è sfida a tre

Il derby tra Milan e Inter, rimandato lo scorso 4 marzo per l’improvvisa morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, si giocherà esattamente un mese dopo, ovvero il 4 aprile alle 18:30. Ma il clima tra le due compagini meneghine è già alle stelle dopo lo scontro di dichiarazioni tra Fassone e Ausilio sulla decisione di disputare la partita nel mezzo della settimana, in un giorno feriale, piuttosto che in uno festivo (come proposto dal Milan), a scapito delle numerose persone che non potranno, per questo motivo, assistere all’incontro.

Ma il derby tra Milan e Inter è acceso anche sul mercato, con le due squadre che seguono entrambe tre giocatori di grande rilievo in vista della sessione estiva.

Depay. Il primo nome della lista è quello di Memphis Depay, esterno olandese del Lione, che difficilmente il presidente Auras farà partire per meno di 45-50 milioni. Una cifra importante che le due squadre potrebbero investire soltanto in caso di conquista di un posto nella prossima Champions League.

Strootman. Un altro grande giocatore che potrebbe approdare sotto la Madonnina è Kevin Strootman. Il metronomo di centrocampo olandese è legato alla Roma da una clausola di rescissione di 32 milioni, e non è escluso che decida di cambiare aria seguendo le orme dell’ex compagno Pjanic. Milan e Inter sono in campana e pronte a darsi battaglia qualora arrivassero segnali confortanti dal forte giocatore ‘oranje’. I nerazzurri, in particolare, sarebbero disponibili a mettere sul piatto i cartellini di Brozovic e Joao Mario per venire incontro alle richieste giallorosse.

Vidal. Ma non solo Strootman. E’ derby tra Milan e Inter anche per l’ex juventino Arturo Vidal. Il cileno ha aperto alla possibilità di una cessione ammettendo, lo scorso gennaio, di essere sicuro di rimanere a Monaco di Baviera soltanto fino a giugno, e che in estate tutto può succedere. Il ‘Diavolo’ potrebbe avvalersi della carta Gigio Donnarumma, pronto a lasciare il Milan con l’arrivo di Reina, mentre l’Inter dovrebbe poter contare su una maggiore preferenza da parte del giocatore, che già lo scorso ottobre strizzò l’occhio al ‘Biscione’.

Tutti obiettivi raggiungibili per le due squadre milanesi soltanto in caso di approdo alla prossima Champions League, con il Milan comunque atteso nel mese di aprile al cruciale incontro con la UEFA per discutere del Settlement Agreement. In caso di esito negativo, per i rossoneri diventerebbe tutto decisamente più complicato.