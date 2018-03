In scadenza di contratto con la Lazio e a parametro zero nel mercato estivo, il difensore olandese Stefan De Vrij sarà sicuramente uno dei nomi più in risalto nella prossima sessione di calciomercato insieme a giocatori del calibro di Wilshere, Emre Can, Fellaini e Alexis Sanchez.

Scagionato all’antidoping che lo ha visto coinvolto meno di un mese fa, ora il difensore classe ’92 potrà concentrarsi sul finire al meglio la splendida stagione che sta portando avanti con la Lazio e sul suo futuro.

A quanto dicono i rumors, la squadra in pole position per accaparrarsi il cartellino di Stefan De Vrij sarebbe l’Inter, che da qualche settimana sta portando avanti le trattative per concludere quello che si prospetta essere sicuramente un ottimo affare, raggiungendo già tutti gli accordi contrattuali di massima.

TUTTAVIA, NONOSTANTE LO SPOSALIZIO TRA DE VRIJ E L’INTER SEMBRASSE COSA CERTA, il calciatore non ha ancora firmato il contratto, prendendosi ancora del tempo per decidere. Il motivo? Stefan De Vrij dice di voler capire quali prospettive l’Inter abbia nel prossimo futuro, dal momento che il club neroazzurro non ha ancora la totale certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League, ma soprattutto le avances rivolte recentemente al giocatore dalla Spagna. Infatti, nella corsa al cartellino del giocatore olandese, si è inserito anche il Barcellona, a cui è difficile rimanere indifferenti.