Il prossimo calciomercato estivo vedrà alcune delle big italiane tra cui le due milanesi, la Juventus e la Roma, impegnate nel rinforzare i rispettivi centrocampi. Alcuni nomi sono accostati a più di una squadra e c’è da aspettarsi un Giugno e un Luglio caldissimo tra sfide sul mercato che andranno ad anticipare quelle sul campo della prossima stagione. Andiamo a scoprire quelli che saranno i nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione estiva di mercato.

Nicolò Barella – L’Inter è in questo momento favorita per l’acquisizione del cartellino del centrocampista classe 97 nativo di Cagliari e militante proprio nella squadra rossoblu. Suning vorrebbe impostare la trattativa su una base di 15 milioni più il cartellino di Andrea Pinamonti, si attende la risposta da parte di patron Giulini che però difficilmente, cederà a un’offerta tanto bassa. Barella in nerazzurro dipenderà molto anche dal futuro di Rafinha in nerazzurro, se lo spagnolo dovesse essere confermato occhio alla Juventus che con il club isolano ha ottimi rapporti.

Alessandro Florenzi & Lorenzo Pellegrini – I due calciatori della Roma sono seguiti con assoluto interesse dalla Juventus estremamente interessata in particolare al calciatore ex del Sassuolo per cui si profila un addio al giallorosso quasi certo. Diversa la situazione del laterale che sta trattando il proprio rinnovo del contratto con i capitolini, sino a questo momento però un’intesa non è ancora stata raggiunta e dopo aver rifiutato il Milan, chissà che il giocatore da poco 27enne non possa cedere alla corte della Juventus ritrovando peraltro un ex compagno come Szczesny.

Arturo Vidal – Il calciatore cileno ex Juventus è alla sua terza stagione in Bundesliga dove indossa la maglia del Bayern Monaco. I bavaresi già un anno fa hanno resistito agli assalti portati da Sabatini e dall’Inter ma nel prossimo mercato le cose potrebbero cambiare. Decisiva sarà probabilmente la qualificazione alla Champions League, in tal senso se l’Inter potrebbe essere più defilata molta attenzione va fatta al Milan che nelle ultime settimane si è interessata al giocatore sudamericano il quale già un anno fa aveva dato segno di non denigrare un suo ritorno nel bel paese.

Mateo Kovacic – Il calciatore croato, alla sua terza stagione nel Real Madrid, potrebbe essere il sostituto di Strootman alla Roma. Il calciatore ex Inter e peraltro seguito anche dai nerazzurri è ben considerato dal club di Florentino Perez che non vorrebbe privarsene a cuor leggero ancora meno se il talento dovesse disputare un buon Mondiale in Russia con la propria Nazionale. Sul giocatore attenzione anche al Milan che già aveva preso informazioni su di lui qualche tempo fa, in questo momento però il Diavolo sembra proiettato su altri profili.

Kevin Strootman – Il 28enne centrocampista olandese dopo cinque stagioni alla Roma potrebbe cambiare casacca nel mese di Giugno. Per lui si è parlato di un interessamento del Milan ma sono i cugini nerazzurri quelli che allo stato attuale potrebbero sferrare il colpo decisivo. Suning pare già in trattativa con il club di Pallotta. Il costo della clausola del calciatore ex PSV Eindhoven è di 45 milioni ma Spalletti per riavere il giocatore che già ha allenato nella capitale, è pronto a rinunciare a Brozovic che farebbe il percorso inverso.

Jack Wilshere – Il britannico in forza all’Arsenal è uno dei nomi più rincorsi. In ordine di vicinanza abbiamo: Milan, Juve e Inter. I nerazzurri hanno fatto un sondaggio ma i profili ambiti sembrano altri. Il club di Torino lo segue con interesse e in caso di addio di uno dei propri big potrebbe sferrare un’offensiva. Attenzione al Milan che ha visto da vicino il ragazzo in occasione della sfida di E. League e non è da escludere che i dirigenti rossoneri possano aver approfittato dell’occasione per parlare al calciatore del suo prossimo futuro, chissà, con il Diavolo.

Questi nomi e tanti altri tra cui quelli di Nainggolan della Roma, Linetty, Praet e Torreira della Sampdoria per quanto quest’ultimo sia dato molto vicino al Napoli, sono pronti a scendere sul teatro del mercato del prossimo Giugno e sfidarsi per indossare nella stagione 2018-19 la maglia di una big del nostro calcio, o in alcuni casi, la maglia di un’altra big del nostro calcio.