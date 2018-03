E’ stata una delle trattative che maggiormente ha fatto parlare i media durante l’ultimo mercato di riparazione in Italia, quella che avrebbe dovuto portare il trentenne brasiliano Ramires dal Jiangsu Suning all’Inter. La società cinese ha però posto il veto alla cessione dichiarando fondamentale l’apporto del centrocampista per le ambizioni del club gestito da Suning, la stessa proprietà che controlla proprio l’Inter.

Quest’oggi però il brasiliano ha parlato andando letteralmente a sgonfiare la trattativa che lo avrebbe dovuto portare in nerazzurro a Gennaio: “Io all’Inter? Erano soltanto voci”, non certo musica per le orecchie dei tifosi della beneamata. Come se non bastasse, il calciatore non ha affatto parlato di una possibile nuova trattativa che coinvolgerebbe ancora Jiangsu Suning e Inter nel prossimo mercato estivo, anzi, il giocatore sembra avere le idee piuttosto chiare riguardo al proprio futuro: “Tornare a giocare in Europa? Sì non mi dispiacerebbe, magari nel Chelsea, sarebbe bello tornarci.” Ramires ha già vestito la maglia dei Blues per cinque stagioni e mezzo dal 2010 al Gennaio del 2016 collezionando 159 presenze e siglando 17 reti. Chissà che le sue parole non vengano ascoltate dal patron dei londinesi Roman Abramovich. A Conte, un calciatore del livello del brasiliano, di certo, farebbe molto comodo.