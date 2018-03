MERCATO INTER: STROOTMAN E’ IL RINFORZO A CENTROCAMPO- L’Inter si sta riprendendo dopo un inverno trascorso in letargo ed ora la Champions sembra essere più alla portata dei nerazzurri. In questa stagione fatta di alti e bassi la squadra di Spalletti ha faticato a trovare una sua identità, forse anche a causa di un mercato che non ha portato alla ‘Pinetina’ nomi di grande rilievo. Ma il progetto di Suning è quello di riportare il club milanese ai vertici, del calcio italiano prima, e di quello europeo magari in un futuro più lontano. Raggiunto l’accordo con Stefan de Vrij, che arriverà a giugno a paremetro zero dalla Lazio, vicino quello con Kwadwo Asamoah, l’Inter della prossima stagione conta di avere anche Lautaro Martinez in attacco e di trattenere Rafinha. Ma non basta: il vero colpo del mercato dell’Inter potrebbe riguardare anche il centrocampo.

Mercato, Inter su Strootman: Spalletti vuole riabbracciare l’olandese

Luciano Spalletti, alla continua ricerca dell’assetto ideale per la squadra, ha bisogno di un uomo di grande spessore ed esperienza in mezzo al campo. Il nome giusto è quello di Kevin Strootman: un acquisto che farebbe fare probabilmente un salto di qualità, soprattutto in vista di un ritorno in Champions League. Secondo quando affermato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport‘ l’Inter sarebbe disposta, in caso di arrivo tra le prime quattro in campionato, a pagare la clausola di 45 milioni alla Roma. Tale clausola rescissoria è valida fino alla fine del mese di luglio, perciò c’è tutto il tempo per capire le intenzioni dei nerazzurri e del centrocampista olandese. Una cosa è certa: non vi sarà alcuna trattativa con la Roma. In nome del Fair Play Finanziario imposto dall’UEFA un giocatore verrà sacrificato sul mercato e il primo indiziato (guardacaso nello stesso ruolo di Strootman) è Marcelo Brozovic.