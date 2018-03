Inter, Wanda Nara alla Gazzetta: “Rinnovo Icardi ? Ogni giorno vale di più”

Puntuale come una cambiale, Wanda Nara passa all’incasso per Mister 103 gol, al secolo Mauro Icardi. “Lui crede nell’Inter, ma ogni giorno che passa vale di più” è il messaggio, neanche tanto sibillino, che la moglie-agente del Capitano dell’Inter lancia alla società in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’effetto poker di Marassi, insomma, ha effetti immediati non solo sulla corsa Champions dei nerazzurri, ma anche sulla trattativa per il rinnovo del contratto del bomber di Rosario.

Da una parte, quindi, Icardi che giura amore eterno all’Inter, dall’altra le advances dei grandi club europei, Real Madrid, in testa, impossibili da ignorare. Specie se la squadra di Spalletti non dovesse centrare l’obiettivo quarto posto, perché la voglia dell’attaccante di misurarsi sul grande palcoscenico della Champions è tanta. E legittima. Per questo il club meneghino prova a giocare d’anticipo e punta a trovare un’intesa per rinnovare il contratto al suo campione. Wanda Nara all’apparenza non mette pressione, sottolineando che “in questi anni siamo rimasti anche senza Champions“. Però…

“Siamo tutti molto rilassati al riguardo – si legge sulle colonne della rosea – Noi siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore sportivo allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio a volte la battuta: ogni giorno che passa, vale sempre di più“. Figuriamoci dopo la quaterna alla Samp… Azioni in rialzo su tutti i fronti, dall’ingaggio alla clausola rescissoria. “Quando si rinnova, lo si fa per migliorare la situazione in essere, ma non abbiamo ancora pensato alle condizioni e alle cifre“, spiega Wanda Nara, che comunque ci tiene a precisare: “C’è serenità nell’aria, nessuna tensione“. Sia come sia, le parti stanno già parlando.

Il rinnovo, comunque, non significa automaticamente che Maurito resterà all’Inter: tenete bene a mente il discorso Champions. E non solo. Il progetto di Suning, ad esempio, ha il suo peso. E’ reale la volontà del gruppo cinese di costruire un’Inter all’altezza delle big d’Europa? Finora ci sono stati più hashtag che fatti, ma Wanda sottolinea: “Non posso prevedere il futuro, ma il progetto di Suning ci piace, c’è voglia di tornare fra i grandi club“. A favorire la fumata bianca anche l’intesa tra Icardi e Spalletti: “Sta aiutando Mauro a crescere, tra loro c’è un rapporto sano e sincero“. Basterà?