La vetta della classifica ritrovata in Serie A, l’impresa di Champions a Londra contro il Tottenham, la quarta finale consecutiva di TIM Cup, hanno riportato sotto i riflettori la Juventus ma soprattutto il suo tecnico Massimiliano Allegri. Allo stato attuale è difficile pensare che il tecnico livornese possa separarsi dai bianconeri al termine della stagione ma tutto dipenderà da come si concluderà questa sui tre fronti: Champions League, Coppa Italia, Scudetto. La dirigenza torinese non ci pensa, oseremmo dire giustamente, neppure da lontano a esonerare il tecnico ma lo stesso potrebbe venire ingolosito dalle ricche offerte che potrebbero presto arrivare da alcuni top club europei.

Arsenal – Dopo ventidue anni alla guida della squadra, Wenger è sempre più vicino a salutare i Gunners al termine della stagione, prima però al tecnico piacerebbe regalare il ritorno in Champions League ai propri tifosi. Per il futuro il nome di Allegri non è l’unico che sta venendo valutato dalla società londinese, ci sono infatti anche un altro ex della Juventus quale Carlo Ancelotti il quale sembra essersi riavvicinato alla Nazionale azzurra, e una vecchia bandiera dei rosso bianchi qualche Thierry Henry che avrebbe certamente il placet positivo da parte della tifoseria.

Chelsea – Entra Allegri esce Conte, lo scenario non è da escludere, sarebbe lo stesso che si era già visto a Torino ovviamente sponda Juventus prima del via alla stagione 2014-15 quando a sorpresa il non ancora Ct della Nazionale diede le dimissioni e la società decise per l’ex Milan inizialmente tutt’altro che ben visto dai supporter bianconeri i quali presto avranno modo di ricredersi. Per la panchina dei Blues al momento Allegri non è il favorito, Abramovich sembra infatti preferire Luis Enrique con Diego Pablo Simeone immediatamente alle spalle.

PSG – La proprietà ha già deciso di cambiare allenatore al termine della stagione, ad Al-Khelaifi non è piaciuta l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid e a prescindere da come finirà la stagione, per Emery, sarà l’ultima annata sulla panchina dei parigini. Il futuro tecnico potrebbe in qualche modo arrivare comunque dalla Juventus perchè oltre a Massimiliano Allegri l’altro profilo che piace è quello di Antonio Conte al momento alla guida del Chelsea, va detto che sul tecnico ex Siena vi è anche il forte interesse della Nazionale azzurra.