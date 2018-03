Juventus, Dybala ama Madrid: spunta la cena con Simeone

Juventus, Dybala e Madrid. Un triangolo che non farà felice l’ambiente bianconero ma che fino ad ora sembra essere ancora innocuo. Il viaggio nella capitale spagnola, come testimoniato dallo stesso account ufficiale Instagram della Joya, ha aperto scenari di mercato e svariati rumors che vogliono il 10 juventino lontano da Torino per la prossima stagione. Spesso accostato al Real Madrid, il nome di Paulo Dybala è indubbiamente tra i più caldi tra i top club europei. Barcellona, Real e PSG su tutti farebbero pazzie pur di portare il talento dell’argentino nella loro squadra.

Dybala, il pranzo a Madrid e la cena con Simeone – Se le foto del pranzo a Madrid nel weekend tra Dybala e gli amici, ma soprattutto con il fratello-procuratore Mariano, avevano acceso le prime voci di mercato che volevano la Joya vicina al Real, prossimo avversario in Champions League, quanto è accaduto nella nottata di ieri accenderà ancor di più gli animi di tifosi e società.

Infatti, a rimettere sotto i riflettori del mercato Dybala, ci ha pensato Radio Marca che ha svelato un incontro tra il giocatore della Juventus e l’allenatore dell‘Atletico Madrid Diego Simeone. I due si sarebbero trovati a cena nel ristorante Kabuki nel centro di Madrid e avrebbero mangiato da soli. Proprio questa riservatezza pare abbia movimentato le voci che vorrebbero Dybala come sostituto di Griezmann all’Atletico. Infatti l’attuale attaccante dei Colchoneros pare essere prossimo all’addio visto il forte interessamento del Barcellona e del PSG. Già a Natale lo stesso tecnico dell’Atletico Simeone aveva parlato del giocatore francese e delle sue intenzioni di allontanarsi dal club spagnolo, ma alla fine Griezmann era rimasto anche perché i due club prima citati si sono ben coperti in quel ruolo con Dembelé e Coutinho il Barcellona e con Neymar il PSG.

Questa estate però la situazione potrebbe cambiare, e il nome di Dybala potrebbe essere più di un’ipotesi per sostituire proprio Griezmann. Per la Juventus sarà molto difficile privarsi del suo numero 10 ma le vie del mercato sono infinite, l’affare Neymar ne è la prova.