JUVENTUS, L’AGENTE DI BUFFON AVVERTE LA SOCIETA’ BIANCONERA- E’ una leggenda della Juventus, dell’Italia e del calcio mondiale, uno dei calciatori più apprezzati della storia di questo sport nel suo ruolo. Gianluigi Buffon, superati i 40 anni, sta vivendo ancora da protagonista questa stagione, quella che si preannunciava essere come l’ultima della sua straordinaria carriera. Anche se non più un ragazzino, il numero 1 dei numeri 1 è ancora in buona forma fisica e non ha scritto l’ultima parola sul suo futuro. Ma i mesi passano e a tre mesi dal termine della stagione ci sono ancora molti dubbi su cosa farà Buffon l’anno prossimo.

Juventus, l’agente di Buffon lancia un messaggio alla dirigenza bianconera

Sull’argomento è intervenuto l’agente di Buffon, Silvano Martina, che a RMC Sport ha dichiarato: “E’ ancora presto per dire quuello che farà Gigi. Continuerà a giocare se si sentirà ancora protagonista, di certo non vorrà fare da comparsa. Lo vedo bene, secondo me può giocare altri due anni, deve decidere lui se si sente ancora quel fuoco dentro“. Un chiaro messaggio a tutti i fans del portiere, ma anche alla dirigenza della Juve, che sta cercando di pianificare il dopo-Buffon. In estate è stato preso Szczesny, che è stato affiancato al capitano in vista di un probabilissimo passaggio di consegne nel 2018. In questa stagione il portiere polacco si è di fatto alternato alla pari con il carrarese, garantendo ottime garanzie tra i pali. Una presenza ingombrante che potrà influire sulle scelte che verranno effettuate a giugno da entrambe le parti.

Futuro Buffon, il Liverpool ci pensa

Martina ha parlato anche di cosa potrebbe fare Buffon dopo aver appeso i guanti al chiodo: “Cosa farà Gigi quando smetterà? Con la dirigenza della Juve c’è un grande rapporto – continua il procuratore – lui vuole essere utile, non so se più con i bianconeri o con la Nazionale. E’ andato in B per amore di questo club quando aveva grandi offerte da altre parti e non ha mai chiesto aumenti di ingaggio, è una pesona con valori importanti. Valuterà con serenità“. Intanto però dall’Inghilterra arrivano voci di un interessamento a Buffon per la prossima stagione. Secondo il ‘Daily Mirror‘ il Liverpool starebbe monitorando la situazione e se non dovesse arrivare il rinnovo con la Juventus i Reds sarebbero pronti a fare un tentativo.