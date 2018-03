Juventus, offerta monstre del PSG per Pjanic. Pronto un super contratto per il bosniaco

Juventus, Pjanic nel mirino del PSG. Dopo le timide avance delle passate settimane ora sembra arrivato il vero affondo. Dalla Francia sono sicuri: è Miralem Pjanic l’obiettivo numero uno dei parigini. A riportare la notizia è il Corriere della Sera che parla di un’offerta monstre e di un contratto già pronto a cifre raddoppiate rispetto a quelle attuali percepite dal centrocampista in bianconero. La proposta del PSG per il giocatore bosniaco classe ’90 sarebbe un quinquennale da 8 milioni netti a stagione.

Juventus, per Pjanic serve un’offerta da almeno 50 milioni

La situazione di Pjanic in casa Juve non desta particolari problemi per il momento. Il giocatore è una delle pedine fondamentali della squadra e per il momento la società bianconera di comune accordo con il tecnico Allegri aveva rifiutato ogni tipo di avance. Pjanic, il cui contratto scadrà il 30 giugno del 2021, non ha mai mostrato alcuna intenzione di lasciare Torino dove in pochi anni ha vinto tanti scudetti e si è avvicinato parecchio anche alla Champions League ma il raddoppio dello stipendio, dagli attuali 4,5 a 8 milioni, e le ambizioni di un club ricco e blasonato come quello parigino potrebbero presto fargli cambiare idea.

Il bosniaco, arrivato dalla Roma, è stato pagato dalla Juventus circa 32 milioni di euro. Ora il suo valore è aumentato e per portarlo via da Torino il PSG dovrebbe essere disposto ad aumentare decisamente i milioni sul tavolo della trattativa. Sembra però che il club di Nasser Al-Khelaifi sia intenzionato a mettere sul piatto circa 50 milioni, cifra che potrebbe far vacillare la società bianconera. Con l’arrivo al PSG del nuovo tecnico, che potrebbe essere Antonio Conte, o addirittura Massimiliano Allegri, Pjanic ritroverebbe un allenatore conosciuto e questo potrebbe spingerlo ad accettare un’eventuale proposta futura.