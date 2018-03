La prossima sfida di Champions League tra Juventus e Real Madrid si infiamma sempre più, non solo perchè il match per i bianconeri potrebbe rappresentare la rivincita della scorsa Finale disputata a Cardiff, ma soprattutto perchè gli spagnoli hanno messo gli occhi sui gioielli della Vecchia Signora. Già detto di Paulo Dybala che piace anche a Simeone e il suo Atletico Madrid, è notizia delle ultime ore l’interessamento dei campioni d’europa per il difensore centrale Giorgio Chiellini che a Giugno andrà in scadenza di contratto con i bianconeri.

Il calciatore è alla sua tredicesima stagione con la maglia della Juventus, club con il quale ha vinto ben tredici titoli, praticamente la media di uno per ogni stagione tenendo bene in considerazione però, il fatto che questa annata per i piemontesi non è ancora finita e potrebbe concludersi con altri trofei in bacheca. Chiudere la stagione con indosso la casacca del Real rimane tuttavia solo un’idea in questo momento più associabile al fanta mercato che alla realtà, il difensore potrebbe infatti presto rinnovare con la Juventus e chiudere proprio a Torino, la propria carriera.

Brutte notizie per la Juventus arrivano piuttosto dalla Premier League e per l’esattezza da casa Arsenal. Il 26enne centrocampista Jack Wilshere che era anche nel mirino del Milan, squadra contro cui il britannico è stato peraltro protagonista nel match disputato a Londra in Europa League, sembra aver scelto il proprio futuro. Non solo la Juve ma anche lo stesso Milan, che era interessata al giocatore, sono state bruciate dall’Everton che pare proprio possa essere la prossima squadra pronta ad accogliere Jack Andrew Garrey Wilshere.