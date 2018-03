La Juventus, oltre al tedesco del Liverpool, pensa anche a Aaron Ramsey per rafforzare il centrocampo: il gallese piace molto anche al Manchester United di Mourinho.

Concorrenza per Emre Can. La Juventus è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali ma il club bianconero si proietta già alla prossima finestra di mercato per rafforzare ulteriormente la rosa e continuare a competere sia a livello nazionale sia a livello europeo. Da qualche mese Marotta e Paratici hanno messo gli occhi su Emre Can: il 24enne centrocampista tedesco del Liverpool è in scadenza con i Reds e, a Gennaio, i bianconeri gli hanno già offerto un contratto ma il tedesco si guarda intorno e valuta le opzioni. La principale rivale dei bianconeri è il Manchester City che sarebbe pronto ad offrire un contratto da top player a Can e portarlo a Manchester sponda City. Non solo: il Liverpool, da qualche mese, sta contrattando per provare a far rinnovare il contratto al proprio top player e farlo rimanere con i Reds ancora per qualche anno. La concorrenza è forte e il tedesco non prende una decisione: ecco che la Juventus ha cominciato a valutare qualche altra opzione.

Marotta punta Ramsey. Il prossimo nome sul taccuino di Giuseppe Marotta, secondo il giornale Inglese ” Sun”, è Aaron Ramsey centrocampista in forza all’Arsenal: il centrocampista gallese ha ancora un anno di contratto con i Gunners ma i bianconeri sono disposti a fare follie per il centrocampista. La concorrenza, però, è forte e sul giocatore c’è anche il Manchester United di Josè Mourinho e sono pronti a dare battaglia. I Red Devils, quest’estate, potrebbero perdere Paul Pogba che è in rotta con l’allenatore portoghese e Mourinho avrebbe individuato in Ramsey il profilo perfetto per sostituirlo. L’Arsenal, dal canto suo, sarebbe anche disposto a sacrificare Ramsey a patto di riuscire a rinnovare il contratto di Wilshere, in scadenza a giugno. Su quest’ultimo è forte l’interesse del Milan.