Mercato Juventus in stand-by: dopo la strepitosa performance del Wembley Stadium, con il successo ottenuto sul Tottenham negli ottavi e conseguente qualificazione ai quarti di Champions League, i bianconeri possono ora tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. In arrivo anche un importante tesoretto pari a 6,5 milioni di euro, destinato a lievitare in caso di mancato passaggio del turno da parte della Roma.

Ad ogni modo, dalla competizione continentale giungerebbero risorse importanti da utilizzare al tempo stesso sul mercato, con la mediana da rinforzare, e nella fattispecie agguantare il tanto agognato obiettivo, ossia Emre Can.

Mercato Juventus, su Emre Can concorrenza agguerrita

La Juventus fino a qualche settimana fa era assolutamente in pole sul centrocampista di origine turca, attualmente in forza al Liverpool. Nelle ultime ore però alcune dichiarazioni dello stesso Emre Can, il quale afferma di non aver firmato ancora nulla, accompagnato da imponenti sondaggi fatti proprio sul calciatore da alcuni top club, primo fra tutti il Real Madrid, rendono la Juventus meno serena del solito.

Lo stesso Emre Can tra l’altro troverebbe in terra iberica proprio il connazionale Kroos.

Tuttavia la dirigenza della Vecchia Signora già da tempo aveva trovato l’accordo da tempo con l’entourage del calciatore, sulla base di un contratto pluriennale da 5 milioni di euro netti a stagione. I problemi risiedono nella volontà del calciatore, piuttosto restio a firmare proprio con i bianconeri. Ma vi è di più: lo stesso Emre Can, avrebbe chiesto più tempo per valutare anche altre alternative.

Marotta ha aspettato sinora, ma non è escluso che il dirigente della Juventus possa imporre al centrocampista in forza ai Reds un ultimatum.

Vero è che il mercato non è ancora cominciato però gli attuali scenari sembrano essere abbastanza interessanti: seguiremo certamente gli sviluppi di questa intrigante vicenda.