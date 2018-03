Mercato Milan, Depay lusingato dai rossoneri: “Grande società e grande squadra”

E’ uno dei grandi obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Memphis Depay, attaccante olandese del Lione, con un passato al Manchester United e al Psv, è da tempo nelle mire del club rossonero che vorrebbe acquistare un esterno offensivo in grado di offrire una valida alternativa agli ormai insostituibili Suso e Calhanoglu.

Non è certo una novità l’interesse del Milan per Depay. Anche prima del passaggio dell’olandese al Lione, i rossoneri avevano provato a prenderlo in prestito, invano. Una stima quella del Milan, ampiamente ripagata dal calciatore che, a margine dell’amichevole di ieri tra Portogallo e Olanda vinta dagli orange 3-0, si è così espresso sul suo futuro e sul possibile approdo in rossonero: “Sono concentrato sul Lione. Vivo giorno per giorno. So dei club sono interessati a me, beh questo non è di certo il momento per parlarne. Il Milan è una grande società e una grande squadra che ha una storia magnifica.”

Parole, quelle di Depay che non possono non lusingare il Milan. Al momento, siamo ancora alle schermaglie iniziale. Tra i due club non c’è ancora una trattativa. Molto dipenderà anche dalle sanzioni che la Uefa infliggerà al Milan per il mancato rispetto del fair play finanziario. Solo in quel momento si saprà se i rossoneri avranno o meno margini di manovra sul mercato. Pensare a una campagna di rafforzamento come quella dell’anno scorso sembra tuttavia alquanto difficile.