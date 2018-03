Mercato Milan, altro portiere in arrivo. Non solo Reina. Tra gli impegni di campionati e le sempre più pressanti voci sulla società Masssimiliano Mirabelli continua a lavorare per il futuro. Il diesse rossonero ha messo a segno un altro interessante colpo in prospettiva. Il Milan infatti è molto vicino all’acquisto del giovanissimo portiere italo-belga Lillo Georges Rosolino Guarneri (classe 2002) dello Standard Liegi, su cui c’erano molti top club: la trattativa è ben avviata e il club di via Aldo Rossi sta per chiudere l’operazione anticipando la concorrenza. Guarneri andrebbe ad inserirsi l’anno prossimo nel settore giovanile rossonero, ma non sarà certo pronto per la prima squadra per la prossima stagione. Ma questo è un altro segnale di un sempre più probabile addio di Gigio Donnarumma. La sensazione sempre più forte è che il classe ’99 lasci Milanello entro le prossime due sessioni estive del calciomercato.

Mercato Milan, guerra di nervi Mirabelli-Raiola. Il prossimo arrivo di Guarneri a Milanello è un altro segnale lanciato dal diesse milanista a Mino Raiola. Prima l’accordo con Pepe Reina, poi il forte interessamento per il portiere italo-belga. Raiola provoca e Mirabelli risponde. Una guerra che va ormai avanti da mesi e che durerà fin quando Donnarumma resterà al Milan. Tanto o poco tempo questo ce lo dirà il futuro. Intanto Mirabelli continua a lavorare senza sosta per non farsi trovare impreparato ad un possibile addio di Donnarumma. Anche perché in caso di addio di Gigio ci sarà anche quello del fratello Antonio. In più c’è Storari che si ritirerà a fine stagione. Una vera rivoluzione dei portieri quella attesa a Milanello per la prossima stagione. Il dado ora passa all’ineffabile Mino.

Mercato Milan, in arrivo Ki. Locatelli via in prestito?

Mercato Milan, un coreano per Gattuso. Dopo Reina e Strinic ecco un altro colpo a zero per i rossoneri. Si tratta di Sung-Yong Ki, 29enne centrocampista che è in scadenza di contratto al 30 giugno con lo Swansea. Il coreano è un giocatore molto duttile, che può ricoprire tutti i ruoli della mediana, anche se il meglio lo dà come mezzala. Ki arriverebbe a Milanello con il ruolo di vice-Kessié. L’ivoriano è il giocatore con il minutaggio più alto in questa stagione, motivo questo per cercare una valida alternativa sul mercato. Oltre al coreano il Milan segue da vicino anche Wilshere e André Gomes, ma a costi decisamente più elevati. Con il probabile arrivo di Ki, e il rientro di Bertolacci, ecco che si potrebbe aprire la strada di un addio temporaneo per Manuel Locatelli.

Il centrocampista classe ’98 ha la fila di pretendenti. Genoa, Fiorentina e Bologna sono in prima fila per avere il promettente centrocampista rossonero in prestito. Locatelli sta vivendo una stagione complicata. Titolare inamovibile, o quasi, nella scorsa stagione il numero 73 milanista sta avendo pochissimo spazio in questa annata. Locatelli non gioca titolare dal ritorno dei sedicesimi di Europa League con il Ludogorets, più di un mese fa. L’ultima apparizione è quella a Londra con l‘Arsenal, con il risultato ormai compromesso. Vedremo se Gattuso gli concederà più spazio nello sprint finale di campionato. Altrimenti in estate potrebbe consumarsi un addio, al massimo di un anno però.