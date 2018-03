Mercato Milan, Mirabelli pensa in grande. Champions o no i rossoneri stanno già pianificando il prossimo mercato estivo. Massimiliano Mirabelli sta delineando le strategie per il futuro. Innanzitutto bisognerà capire il destino di Donnarumma. In caso di cessione del portiere, i rossoneri potrebbero incassare circa 50-60 milioni di euro. In più arriveranno i soldi degli obblighi di riscatto per Lapadula e Niang, più quello probabile di Bacca. Altri 50 milioni. Soldi che serviranno a rinforzare la rosa milanista. Il grande obiettivo è una mezzala di quantità e qualità. Il nome che viene sussurrato nei corridoi di Milanello è quello di Kevin Strootman. L’olandese della Roma era già stato seguito da Galliani quando giocava al Psv. Vero è che Strootman ha da poco rinnovato con la Roma, ma oggi i contratti dei calciatori valgono poco più della carta con cui sono scritti.

Mercato Milan, Mirabelli vuole Depay. Un altro reparto da rinforzare è quello degli esterni d’attacco. 4-3-3 o 4-4-2 che sia, Gattuso ha bisogno di ricambi sulle corsie laterali. In quest’ottica si legge l’interessamento rossonero per Memphis Depay. Olandese, classe ’94, Depay sta giocando nel Lione. I francesi lo hanno acquistato dal Manchester United nel gennaio 2017 per 20 milioni di euro. I Red Devils vantano un diritto di recompra su Depay, anche se difficilmente lo eserciteranno. Con 25 milioni di euro l’affare si può fare. Depay piace molto a Mirabelli, ma non è l’unico obiettivo per quel ruolo.

Mercato Milan, Bernard altro colpo a zero per Mirabelli?

Mercato Milan, altro svincolato di lusso per i rossoneri? Dopo Strinic e Reina il Milan potrebbe fare un altro colpo a parametro zero. Mirabelli segue molto da vicino Bernard, brasiliano con passaporto spagnolo dello Shakthar Donetsk. Classe ’92, Bernard è un esterno d’attacco che può giocare su entrambe le fasce. Nativo di Belo Horizonte, Bernard sarà libero dal prossimo 1° luglio. Tante le squadre che lo stanno seguendo, inclusa l’Inter. Bernard è stato protagonista del doppio confronto di Champions League con la Roma, confermando quanto di buono si pensava si di lui. Nelle prossime settimane sono attese importanti novità sul suo futuro.

Mercato Milan, Marcano al posto di Musacchio? Era stato fortemente voluto da Vincenzo Montella, con Gattuso ha visto pochissimo il campo. Mateo Musacchio sta già pensando di cambiare aria la prossima stagione. Il difensore argentino è dietro nelle gerarchie difensive al Milan. Gattuso sembra preferirgli anche Zapata. La coppia Bonucci-Romagnoli è uno dei punti fermi di Ringhio, difficile trovare spazio se il rendimento continuerà ad essere questo. Il Milan ha investito 18 milioni di euro su di lui, una cifra non indifferente per un difensore. I rossoneri potrebbero mettere Musacchio sul mercato, visto che l’ex Villarreal ha tanti estimatori in Spagna e in Inghilterra. Mirabelli avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Ivan Marcano, esperto difensore spagnolo del Porto. Classe ’87, Marcano in carriera ha vestito le maglie di Racing Santander, Villarreal, Getafe, Olympiacos e Rubin Kazan. Dal 2014 gioca in Portogallo con la maglia dei Dragoes. La sua prossima tappa potrebbe essere l’Italia. Mirabelli non dorme mai, il calciomercato è sempre aperto.