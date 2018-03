Mercato Napoli, caccia all’erede di Reina. Gli azzurri cercano un nuovo portiere per la prossima stagione. In giornata, e in gran segreto, Pepe Reina svolgerà le visite mediche con il Milan. Lo spagnolo firmerà un triennale con i rossoneri e lascerà vacante la porta partenopea. A questo punto in casa Napoli è partita la caccia all’erede dell’ex Liverpool. Il prescelto da De Laurentiis e Giuntoli sembrava essere il tedesco Leno del Bayer Leverkusen. Ma i dirigenti partenopei avrebbero trovato degli ostacoli con i tedeschi e avrebbero cambiato obiettivo. Il sogno ora è Alisson, portiere della Roma. Il brasiliano è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e ha già tanti occhi addoso. In più Alisson avrà anche il mondiale come vetrina. Il portiere brasiliano ha un contratto fino al 2021 con i giallorossi.

Mercato Napoli, grande concorrenza per il portiere della Roma. Su Alisson c‘è già un interessamento del Liverpool. Anche il Psg potrebbe iscriversi alla corsa per il portiere brasiliano, visto che Areola non sembra all’altezza di una squadra di quel livello. Il Napoli avrebbe avuto già qualche contatto con l’entourage della Roma, anche per capire se ci sono margini di trattative. Alisson costa tanto, ma poi bisognerà capire se i giallorossi vorranno cederlo. Per questo sarà decisivo capire se la squadra giallorossa parteciperà alla prossima Champions League. Il Napoli ci sarà certamente, Di Francesco invece deve ancora guadagnarsi il suo posto al sole. Da questo dipende il futuro di Alisson.

Mercato Napoli, rivoluzione in porta per gli azzurri

Mercato Napoli, porte girevoli per Sarri. Non solo Reina. Gli azzurri potrebbero rivoluzionare completamente il reparto portieri. Anche Gigi Sepe e Rafael Cabral potrebbero salutare a fine stagione. L’italiano vuole giocare di più, mentre il brasiliano vuole qualcosa in più del ruolo di terzo portiere. Tutti gli attuali estremi difensori della rosa azzurra quindi sono sull’uscio di Castelvolturno. Non sarà semplice trovare un erede di Reina, ma anche gli altri due per completare il trio per Sarri. Si s quanto sia importante il ruolo del portiere per l’allenatore del Napoli. Il tecnico azzurro ha sempre puntato molto su Reina, anche nei momenti in cui lo spagnolo ha giocato al di sotto delle attese. Ora si cambi pagina, De Laurentiis e Giuntoli alla caccia di nuovi numeri uno.

Mercato Napoli, Reina non si arrende. E’ già praticamente un giocatore del Milan, ma non vuole arrendersi. Nel dopo Inter-Napoli ha avuto parole di coraggio per i suoi compagni. “Lo scudetto è ancora lì, la Juventus è forte ma mancano ancora tante partite”. Reina ha così rincuorato giocatori e tifosi, visto che l’ambiente Napoli non sembra essersi ripreso dal gol di Dybala all’Olimpico contro la Lazio. Un punto in due partite contro Roma e Inter, in mezzo anche l’eliminazione in Europa League. Sarri dovrà lavorare molto sulla testa dei suoi giocatori, per cercare di ricominciare a vincere già domenica prossima con il Genoa. Reina non vuole arrendersi, così anche tutto il Napoli. Sarri vuole lottare fino al 20 maggio, poi ci sarà tutto il tempo per il mercato.