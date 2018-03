Mercato Napoli, Perin e Leno idee per il dopo Reina

Dopo le visite mediche di lunedì scorso l’avventura di Pepe Reina con il MIlan di fatto è già iniziata; lo spagnolo onorerà il suo contratto col Napoli fino al prossimo 30 giugno e poi si trasferirà a Milanello.

In casa Napoli, ovviamente si pensa al sostituto dello spagnolo, dal momento che il vice Sepe non sembra dare le giuste garanzie.

Due i nomi sull’agenda del Direttore Sportivo Giuntoli, quelli di Perin e Leno.

Mattia Perin è probabilmente il preferito della società di De Laurentiis; il portiere del Genoa e della Nazionale ha 25 anni, ha già maturato una buona esperienza in Serie A, e sembra pronto al salto di qualità di una carriera che potrebbe portarlo a disputare la Champions League.

Dalle parole del Ds rossoblu, Giorgio Perinetti, rilasciate a una radio napoletana, si intuisce come una trattativa non sia stata ancora impostata ma che il Genoa non sembrerebbe essere un ostacolo per l’eventuale buona riuscita dell’operazione: “Noi vorremmo tenerlo perchè rappresenta l’anima del Genoa. Capiamo però che il ragazzo abbia voglia di vivere una nuova avventura e misurarsi a livelli pi alti. Se il Napoli si farà vivo sentiremo le loro proposte e decideremo cosa fare“.L’alternativa a Perin è il numero uno del Bayer Leverkusen, Bernd Leno; il Napoli lo segue ormai da tempo e il ragazzo avrebbe già dato il suo assenso ad un eventuale trasferimento.

Anche Napoli e Bayer si sono già incontrate nei mesi scorsi e fra le parti sarebbe emersa una distanza sostanziale in termini economici sulla valutazione di Leno.

Anche questa è comunque una pista che potrebbe tornare a scaldarsi nel corso dei prossimi mesi.