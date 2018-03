Il tema mercato è sempre caldo in casa Roma. Come confermato dallo stesso ds Monchi, i giallorossi stanno lavorando molto per il futuro e si pensa già ad una prima uscita per sfoltire la rosa: si tratta di Maxime Gonalons, che non ha convinto la dirigenza e che ha richieste dalla Spagna. Attenzione ad Alisson, il cui agente è a Trigoria per curare gli interessi del calciatore. Nel frattempo, si registra un interesse per Praet, ma ci sarà da battagliare con l’Inter. Approfondiamo i temi in questione.

MERCATO ROMA, GONALONS VERSO LA SPAGNA – Appena 12 presenze con Di Francesco e un rendimento altalenante, Maxime Gonalons non ha convinto la dirigenza giallorossa a trattenerlo e a fine stagione sarà addio con tutte le probabilità. Dalla Spagna: secondo quanto riporta ‘Marca’, il Villareal si sarebbe messo sulle tracce del centrocampista francese ed alcuni intermediari lo avrebbe già seguito molto da vicino visto che l’ex Lione è considerato l’obiettivo primario per puntellare il centrocampo a causa dell’addio di Rodri, direzione Atletico Madrid, e la situazione delicata del capitano Bruno.

MERCATO ROMA, PARLA MONCHI – Il ds giallorosso, ai microfoni della radio ufficiale del club, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul prossimo mercato: “Sto lavorando tanto sul futuro, praticamente abito qui. Al mattino sono vicino alla squadra e penso al presente, dopo mi dedico al futuro. Non c’è un attimo di tranquillità. Ho parlato con il mister e con Totti e più tardi tornerò al lavoro nel mio ufficio per i calciatori del futuro. E domani, dopo i sorteggi, ho un appuntamento…”.

MERCATO ROMA, AGENTE DI ALISSON A TRIGORIA – Quando l’agente di Alisson ha varcato i cancelli di Trigoria, alcuni tifosi della Roma si sono spaventati. Ma, per ora, non c’è da preoccuparsi. Come confermato dallo stesso procuratore, Ze Maria Neis, in una foto pubblicata su Instagram, si trovava lì solo per “curare gli interessi dell’assistito”. Nessun discorso su Liverpool, Real Madrid, Parsi Saint Germain o quant’altro. Il club giallorosso non vuole privarsene, a meno di offerte irrinunciabili.

MERCATO ROMA, SARA’ DUELLO CON L’INTER PER PRAET – Il nuovo obiettivo della Roma si chiama Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria. Il belga, molto vicino alla Juventus nella sessione di riparazione a gennaio, sarebbe ora conteso tra i giallorossi e l’Inter, o almeno questo è quello che riporta il ‘Secolo XIX’. Ad oggi, sarebbero i neroazzurri in vantaggio sull’ex Anderlecht grazie alla corsia preferenziale con il club blucerchiato dovuta alle tante trattative tra le due squadre, ultima quella riguardante Milan Skriniar. La Roma, però, non rimarrà a guardare e, dopo l’affare Schick in estate, ha guadagnato punti con Ferrero. Sul giocatore vige una clausola rescissoria non proibitiva: si tratta di 26 milioni di euro, ovviamente, però, non rateizzabili. La clausola, per chi vorrà il calciatore, dovrà essere pagata entro la metà di luglio, altrimenti decadrà e la Sampdoria sarà allora libera di fare il prezzo per Praet e far partire un’asta facendo lievitare notevolmente il prezzo (vedi ciò che accadde la scorsa estate con Schick).