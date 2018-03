A poco meno di due mesi alla conclusione della stagione calcistica, si comincia già a pensare al mercato estivo, che da quest’anno terminerà il giorno precedente alla prima giornata di Serie A. La Roma è alla ricerca di profili giovani ma già con una discreta esperienza anche in ambito europeo. Uno dei ruoli che andrà rinforzato sicuramente, ad un anno di ritardo, è quello dell’esterno sinistro offensivo nonostante l’esplosione di Cengiz Under. Proprio oggi, dalla Turchia, è rimbalzata la voce di un interesse del club giallorosso per Anderson Talisca, attualmente in forza al Besiktas ma di proprietà del Benfica. Secondo il sito internet specializzato Fanatik il club della capitale lusitana avrebbe aperto un dialogo con la Roma per la cessione del forte esterno brasiliano. Il calciatore classe ’94 era stato seguito dai giallorossi già prima del suo approdo nel club turco. Per il momento sono soltanto dei rumors, considerando che il Besiktas ha un diritto di riscatto fissato a 21 milioni di euro da esercitare entro e non oltre il primo giugno. Questa cifra si andrebbe a sommare ai 4 milioni di euro versati già nelle casse del Benfica per il prestito biennale.

Mercato Roma: ecco chi è Anderson Talisca

Anderson Souza Conceicao, in arte Talisca, nasce il 1°febbraio 1994 a Feira de Santana, in Brasile. Mancino puro, abile nel saltare l’uomo, veloce e bravissimo anche nei calci piazzati, è alto 1 metro e 88 ed in patria è considerato da molti l’erede di Rivaldo. Dopo una breve parentesi nelle giovanili del Vasco Da Gama, passa al Bahia, club con il quale debutta nel 2013 e con il quale vince il Campionato Baiano nel 2014. Nell’estate del 2014 passa al Benfica per 4 milioni di euro: con il club lusitano gioca due stagioni, vince due campionati e altrettante coppe di lega e supercoppe, e realizza 20 reti complessive in 78 partite. Nel luglio del 2016 viene acquistato in prestito dal Besiktas: con il club di Istanbul ha collezionato fino ad oggi 60 presenze complessive e 28 gol (4 nella Champions League di questa stagione). Con i bianconeri ha vinto il campionato nella scorsa stagione. Talisca grazie alle buonissime prestazioni è entrato nel giro della Nazionale verdeoro ed ha buonissime possibilità di essere convocato per il Mondiale in Russia.