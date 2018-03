Continua a tenere banco il tema mercato in casa Roma. Nella giornata di ieri è uscito un nuovo nome che il ds giallorosso Monchi sta seguendo da vicino: si tratta di Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta che sta facendo benissimo in questa stagione. Nel frattempo, gli occhi sono puntati anche su Manu Garcia, centrocampista classe ’98 di proprietà del Manchester City. Mentre si allontanano le idee Ceballos e Fellaini. Ecco approfonditi tutti i temi in questione.

MERCATO ROMA, IDEA ILICIC – Nonostante al termine della stagione manchino ancora due mesi, la Roma ha già puntato l’attaccante della prossima annata: secondo ‘tutto mercato web’ si tratterebbe di Josip Ilicic che per Monchi sarebbe diventato più di una semplice idea. L’attaccante sloveno dell’Atalanta ha già messo a segno 10 reti quest’anno in Serie A, più 4 in Europa League.

MERCATO ROMA, OCCHI SUL GIOVANE MANU GARCIA – Attualmente in prestito al NAC Breda, ma di proprietà del Manchester City, Manu Garcia sta convincendo tutti a suon di grandi prestazioni in Olanda. Guardiola, tecnico dei citizens, vorrebbe riportarlo in Inghilterra, ma il classe ’98 sarebbe spaventato dalla troppa concorrenza. Secondo ‘calciomercato.com’, Monchi avrebbe messo gli avrebbe messo gli occhi addosso, ma in Europa sono in tanti a seguire il centrocampista che ha ricevuto anche un’importante investitura da David Silva: “Quando vedo Manu Garcia giocare, rivedo me stesso da giovane”.

MERCATO ROMA, SI ALLONTANA FELLAINI – Marouane Fellaini sarà uno degli svincolati di lusso della prossima sessione di mercato. Il calciatore, infatti, non rinnoverà con il Manchester United ed è pronto ad una nuovo avventura. Nelle settimane passate, la Roma sembrava una delle principali pretendenti del centrocampista belga, ma, proprio dal Belgio e più precisamente dal quotidiano ‘La Derniere Heure’, Fellaini sarebbe l’obiettivo numero uno del Monaco, che avrebbe superato la concorrenza dei giallorossi e del Besiktas.

MERCATO ROMA, CEBALLOS VORREBBE UN’ALTRA CHANCE CON IL REAL MADRID – Così come Fellaini, anche Ceballos sembra allontanarsi dai colori giallorossi. Il centrocampista del Real Madrid, miglior giocatore dell’ultimo Europeo U21, era approdato alla corte di Zidane la scorsa estate, ma lo spazio che ha avuto a disposizione è stato poco. Proprio per questo, in molti avevano pensato che lo spagnolo fosse pronto a cambiare aria, ma è proprio lo stesso giocatore a chiudere le porte ad una cessione: “La mia idea è chiara, voglio restare al Real Madrid. Fino al termine della stagione possono succedere tante cose, ma ho un contratto con il Real. Mi aspettavo di giocare di più, è vero, ma niente e nessuno potrà portare via la mia speranza”.

MERCATO ROMA, KOVACIC PIU’ VICINO – Se da una parte si allontana Ceballos, dall’altra si avvicina Kovacic. Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, Monchi è in forte pressing sul centrocampista croato e sarebbe disposto a fare follie per portarlo a Trigoria. Inoltre, il presidente dei blancos, Florentino Perez, vorrebbe rivoluzionare la rosa della sua squadra a partire dalla prossima stagione e il primo nome sulla lista dei giocatori in uscita è proprio quello di Mateo Kovacic.