Ci è voluto del tempo, ma alla fine Cengiz Under è esploso e sta ripagando l’investimento che la Roma aveva fatto in estate per lui. La fortuna avuta con il giovane turco sta convincendo il ds giallorosso Monchi ha tentare di nuovo la sorte con un talento della stessa nazionalità: Caglar Soyuncu, difensore di proprietà del Friburgo.

MERCATO ROMA, POSSIBILE ASTA PER SOYUNCU – Sta convincendo tutti e quest’estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Caglar Soyuncu, 21enne difensore centrale turco di proprietà del Friburgo. Il calciatore, che in questa stagione ha inanellato 25 presenze tra campionato e coppe condite anche da una rete, è finito nel mirino della Roma, come confermato anche dallo stesso Monchi, ma le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top club europei che sarebbero disposti a fare follie per di averlo in squadra. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, Sven Mislintat, direttore area scounting dell’Arsenal, sarebbe pronto a formulare una prima super offerta. La valutazione che il club tedesco ha in mente per il proprio giocatore è di 30 milioni di euro, ma, se nel finale di stagione le prestazioni di Soyuncu dovessero migliorare ancora, non è da escludere un ulteriore aumento del prezzo del cartellino.