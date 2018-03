Nonostante la dirigenza giallorossa abbia dichiarato che è ancora presto per parlare di mercato, dietro le quinte, il lavoro per la prossima finestra estiva di acquisti e cessioni prosegue. Soprattutto in uscita, visto che incombe il FFP e la Roma potrebbe essere ancora costretta a vendere un suo pezzo pregiato per risanare il bilancio. Nel frattempo, nelle ultime ore sono aumentati i rumors sull’interessamento dell’Inter per Strootman. Poi, Skorupski sarebbe molto vicino al Bologna. Approfondiamo tutte le nuove vicende.

MERCATO ROMA, L’INTER PENSA AD UNO SCAMBIO PER ARRIVARE A STROOTMAN – Nella giornata di ieri si era cominciato a parlare di un interessamento dell’Inter per Kevin Strootman. Il club neroazzurro, però, non sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria dell’olandese, 45 milioni di euro, e per ottenere il cartellino del centrocampista starebbe pensando di intavolare uno scambio: Brozovic e Joao Mario (quest’ultimo attualmente in prestito al West Ham) le contropartite. Su Strootman, tra l’altro, c’è anche il Milan e se la Roma dovesse decidere di privarsene, si potrebbe assistere ad un derby di mercato.

MERCATO ROMA, SKORUPSKI VICINO AL BOLOGNA – Si aspettava tutt’altra stagione Lukasz Skorupski, dopo la buona esperienza all’Empoli. Invece, il portiere giallorosso sta vivendo un’annata da secondo e la situazione comincia a pesare. Su di lui, come riportato da SportMediaset, è sempre più vivo l’interesse del Bologna che potrebbe decidere di privarsi di Mirante offrendolo come contropartita. Dopotutto, la Roma, in caso di cessione del polacco dovrebbe ricoprire la casella del secondo portiere e il nome di Mirante potrebbe rientrare tra i favoriti.

MERCATO ROMA, IL REAL MADRID PUNTA TUTTO SU ALISSON – Anche a Crotone è stato decisivo. Alisson Becker sta vivendo una stagione incredibile e sarà molto difficile resistere alle offensive dei grandi club europei che hanno messo gli occhi su di lui. In cima alla lista c’è il Real Madrid di Florentino Perez che, secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, sarà a Roma entro fine mese per conoscere le reali richieste della Roma. Sul piatto, oltre ad una importante cifra in denaro, potrebbero rientrare anche i cartellini di Nacho e Oscar, talentino casse ’98 della cantera dei blancos.

MERCATO ROMA, TORREIRA E BADELJ OBIETTIVI… DIFFICILI – Due nomi caldi per il centrocampo giallorosso sono quelli di Torreira e Badelj, due giocatori che hanno grande mercato e che sarà difficile portare nella Capitale. Le conferme arrivano dalle due società proprietarie dei cartellini: la Sampdoria, attraverso Ferrero, ha confermato: “Su Torreira ci sono tante squadre, anche straniere”; mentre la Fiorentina, con il suo allenatore Pioli, ha stupito tutti: “Non è detto che alla fine Badelj non decida di restare con noi”.

MERCATO ROMA, INCOMBE IL FFP – Nonostante il passaggio ai quarti di finale di Champions League, che porterà nelle casse giallorosse decine e decine di milioni, ci potrebbe essere ancora il bisogno di vendere una pedina importante. Secondo il portale belga ‘voetbalnieuws.be’, il sacrificato potrebbe essere Radja Nainggolan, sempre richiestissimo. Il sostituto potrebbe essere Fellaini del Manchester United, che non rinnoverà con i Red devils ed è già pronto per una nuova avventura.