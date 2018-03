Mercato Roma: Monchi vuole Kovacic e blocca Castro. Florenzi rinnova ?

La Roma si muove sul mercato alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Il ds Monchi è a lavoro per trovare gli uomini giusti per la prossima stagione. Importantissima, ai fini del mercato, sarà l’eventuale piazzamento nella prossima Champions League.

Il primo passo per la Roma che verrà sarà quello di blindare definitivamente Lorenzo Pellegrini. Il giovane, classe ’96, ex del Sassuolo ha attirato da tempo l’interesse di molte big tra cui anche la Juventus che è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Monchi e la società giallorossa non vogliono assolutamente privarsi del talento cresciuto proprio nelle giovanili capitoline e tornato finalmente “a casa” dopo diverso tempo e per questo motivo hanno come primo obiettivo quello di rinnovare il contratto al loro centrocampista per mettersi al riparo da eventuali offerte esterne. Ma il mercato della Roma non si ferma certo al rinnovo di Pellegrini. I giallorossi hanno individuato in Mateo Kovacic il giocatore ideale per il centrocampo romano. L’ex Inter, approdato al Real Madrid per circa 30 milioni di euro, è maturato nei Blancos ma non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. Lo stesso centrocampista croato non ha poi nascosto la volontà, un giorno, di tornare in Italia. Sul giocatore è forte l’interesse anche dei due club di Milano. L’Inter con Ausilio aveva già provato il clamoroso ritorno a gennaio ma il Real aveva chiuso le porte ad un eventuale prestito. In estate anche il Milan proverà l’assalto e la Roma, con Monchi, non sarà da meno. Con De Rossi troppo spesso acciaccato e Strootman non brillante in questa ultima stagione, Kovacic farebbe proprio al caso giallorosso. Qualità e quantità al servizio della squadra in un campionato già conosciuto con la maglia nerazzurra dell’Inter.

Mercato Roma: Monchi blocca Castro, Florenzi vicino al rinnovo

Intanto la Roma si è già mossa per i primi rinforzi per la prossima stagione. Il ds Monchi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha bloccato il giovane centrocampista del Newell’s Old Boys Nicolas Castro per una cifra che si aggira attorno ai 600 mila euro. L’argentino del 2000, sarebbe già nella Capitale e nel fine settimana sarebbe previsto l’arrivo di tutti i dirigenti per la firma ufficiale. Restano sempre calde le piste che portano verso Barella del Cagliari e Cristante dell’Atalanta, ma molto dipenderà dal risultato finale di questo campionato. Nel caso in cui la Roma ottenesse la qualificazione alla prossima Champions League, ci sarebbero le finanze per adoperare operazioni, anche costose, nei confronti dei due gioielli che si sono messi in mostra in questo ultimo campionato di Serie A. Sembra invece svanita, almeno per il momento, l’ipotesi legata a Badelj della Fiorentina che ha dichiarato di non voler pensare al mercato in questo momento.

Ma la società di Pallotta lavora anche sul fronte rinnovi. La situazione legata ad Alessandro Florenzi è piuttosto complicata in quanto diversi club si sono fatti avanti per il duttile giocatore della Roma. Monchi ha offerto il rinnovo al calciatore ma l’accordo tarda ad arrivare. Il contratto attuale dell’esterno giallorosso è di poco superiore ai 2 milioni. Florenzi vorrebbe l’aumento sino ai 3 milioni ma la Roma tentenna con il rischio di un inserimento di altri club come la Juventus che ha già dimostrato di essere alquanto interessata al giocatore.