Ci è voluto del tempo, ma alla fine Cengiz Under è esploso e sta ripagando l’investimento fatto di lui la scorsa estate. L’esterno giallorosso, però, potrebbe non rimanere l’unico turco in rosa nella prossima stagione. Il ds giallorosso Monchi, infatti, visto il buon rendimento di Under, sta pensando di fare ancora spesa in Turchia e il nuovo obiettivo si chiama Yunus Akgun. Nel frattempo, il Napoli pensa ad Alisson per il dopo-Reina, mentre il Monaco ha presentato una prima offerta e Paredes torna a parlare della sua cessione allo Zenit. Ecco tutti gli approfondimenti.

MERCATO ROMA, DALLA TURCHIA PUO’ ARRIVARE AKGUN – Come accennato, la Roma ha messo gli occhi su un altro giovane turco dopo Cengiz Under: si tratta di Yunus Akgun, esterno classe 2000 del Galatasaray. Il ragazzo, che ancora non è stato aggregato in prima squadra, potrebbe fare il salto di categoria nella prossima stagione, visto che il tecnico, Fatih Terim lo vorrebbe con lui in rosa nella prossima stagione, ma la Roma ha intenzione di anticipare tutti e portarlo a Trigoria già dalla prossima estate. Attendiamo sviluppi.

MERCATO ROMA, IL NAPOLI PENSA AD ALISSON – Con il passaggio di Reina al Milan dalla prossima stagione, il Napoli si trova costretto a tornare sul mercato per assicurarsi un portiere di livello internazionale. Il sogno proibito di De Laurentiis si chiama Alisson Becker, ma la trattativa è più che complicata. Secondo Il Mattino, l’ad azzurro Chiavelli avrebbe già parlato con Baldissoni per conoscere i margini di un’operazione che ad oggi sembra impossibile. In primis, perché i giallorossi non hanno intenzione di rafforzare una diretta rivale in campionato e, in secondo luogo, perché Monchi sta cercando di rinnovare l’attuale contratto dell’estremo difensore brasiliano per blindarlo definitivamente. Noi, comunque, riportiamo la notizia.

MERCATO ROMA, OFFERTA DEL MONACO PER ALISSON – Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il Monaco avrebbe presentato una prima offerta per il portierone della Roma da 30 milioni di euro. Offerta rispedita gentilmente al mittente. I giallorossi non intendono privarsi del loro numero uno e, qualora decidessero di farlo, non scenderebbero al di sotto dei 50 milioni di euro. Come accennato, infatti, Monchi sta lavorando al rinnovo, magari con l’inserimento di una clausola monstre da 80/90 milioni per allontanare le mire delle pretendenti, tra cui si è aggiunto anche il Paris Saint Germain.

MERCATO ROMA, TEODORCZYK SE FOSSE PARTITO DZEKO – La rivelazione arriva direttamente dall’agente del calciatore e riguarda l’estenuante trattativa che ha visto coinvolti Dzeko, la Roma e il Chelsea nel mercato di gennaio: “Teodorczyk sarebbe alla Roma se Dzeko fosse andato al Chelsea”. L’attaccante polacco è attualmente sotto contratto con l’Anderlecht.

MERCATO ROMA, PAREDES: “VENDUTO PER SOLDI” – L’ex centrocampista giallorosso, Leandro Paredes, è tornato a parlare della sua cessione a “Extratime”, inserto de La Gazzetta dello Sport, con un pizzo di rammarico: “La Roma aveva bisogno di soldi, ma avevano subito posto il veto ad una cessione in Italia per non rinforzare le rivali. Quando si è presentato lo Zenit ho subito accettato, ho apprezzato la loro grande voglia di avermi”.