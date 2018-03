La Roma prova a spingere sull’acceleratore e, in vista della prossima finestra di mercato, ha già individuato il suo obiettivo principale: si tratta di Bryan Cristante, per il quale Monchi sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da capogiro. Nel frattempo, però, gli occhi sono puntati anche su Marin dello Standard Liegi; mentre impazza la telenovela Alisson: se il portiere brasiliano dovesse cedere alle lusinghe dei top club europei, chi sarebbe il suo sostituto? Il ds giallorosso ha già un’idea. Andiamo ad approfondire tutti i temi caldi.

MERCATO ROMA, PRONTA UNA SUPER OFFERTA PER CRISTANTE – L’obiettivo numero uno del prossimo mercato si chiama Bryan Cristante, centrocampista che l’Atalanta ha da poco riscattato dal Benfica. Il calciatore, che nella stagione corrente sta stupendo tutti a suon di gol e di grandi prestazioni, è corteggiato da tantissimi club sia italiani, come la Juventus e l’Inter, sia stranieri, con diverse squadre di Premier League pronte a fare follie per accaparrarselo, ma ad oggi la Roma sembrerebbe essere passata in pole. Secondo ‘calciomercato.it‘, Monchi sarebbe pronto alla super offerta per strapparlo alla concorrenza: 35 milioni di euro. Niente male, se si pensa anche al contratto che la dirigenza giallorossa sarebbe pronta ad offrire a Cristante: un quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione.

MERCATO ROMA, OCCHI PUNTATI ANCHE SU MARIN – Come riporta il portale ‘Ziare.com‘, grazie alle suo ottime prestazioni in stagione, Razvan Marin, centrocampista dello Standard Liegi, sarebbe finito nel mirino dei giallorossi. Per il romeno classe ’96, che quest’anno ha già realizzato 6 reti e 11 assist, è arrivata anche la benedizione di un ex di lusso, Christian Chivu: “Giocatore tranquillo e con qualità, dotato di un bel carattere”. Sempre secondo il sito sopracitato, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, avrebbe già ricevuto una dettagliata relazione sul giocatore dall’agente esperto di mercato dell’est, Pietro Chiodi.

MERCATO ROMA, PERIN IN POLE PER IL DOPO-ALISSON – Alisson Becker sarà certamente il tormentone dell’estate giallorossa. Il portiere è finito nelle mire dei grandi club, Real Madrid su tutti, e non è detto che la Roma riesca a resistere alle lusinghe a lungo, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. Se l’estremo difensore brasiliano dovesse partire, il successore potrebbe arrivare sempre dalla Serie A. Parliamo di Mattia Perin e la conferma arriva da Giorgio Perinetti, ds della sua attuale squadra, il Genoa, attraverso l’emittente radiofonico Centro Suono Sport, all’interno della trasmissione “Te la do io Tokyo”: “Se dovesse andare via Alisson, bisogna chiedere a Monchi chi vorrà prendere. Ovviamente, noi vorremmo trattenerlo perché è un grande prospetto, ma noi non possiamo garantirgli le coppe europee. Sono arrivato ad un punto dove la mia valutazione è questa: se Perin dovesse lasciarci, preferirei rimanesse in Italia e potrebbe andare alla Roma, ma non solo. Bisognerebbe chiedere a Monchi se è interessato a Perin, così come chiedete a Giuntoli se anche il Napoli lo vuole. Per ora, però, non ci sono trattative in corso, anche perché finché saremo in lotta per conquistare la salvezza non parleremo con nessuno”.