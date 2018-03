Milan: accordo per il rinnovo del contratto di Cutrone

Il bomber che tanto il Milan aveva cercato in estate alla fine se lo è trovato in casa: Patrick Cutrone. A volte non serve andare sul mercato a cercare il fuoriclasse ma trovarlo in casa propria. E’ così è stato per il Milan che ora può godersi il suo gioiello. Abbiamo ammirato le sue doti e qualità tecniche tanto da guadagnarsi sia la fiducia di Gattuso sia quella di Di Biagio. Merito anche di Montella che lo aveva lanciato nella prima squadra lo scorso anno e anche nei preliminari di Europa League. Secondo quanto è emerso il Milan sta blindando il giocatore classe 1998: è stato trovato l’accordo per il rinnovo contratto con al momento durata giugno 2021. Sono previsti un adeguamento economico ed il prolugamento per il 2023. Per il momento non sono stati inserite clausole rescissorie. Tutto sarà formalizzato quando Cutrone tornerà dalla Nazionale.

Il giocatore ha parlato nel ritiro della Nazionale: “Sinceramente non pensavo di essere qui oggi. Dimostra però quanto mi sono allenato in questo periodo. I mister mi hanno aiutato molto in questo periodo, da quelli giovanili fino a Montella e Gattuso.” Sul futuro di diventare una bandiera del Milan.” Al momento penso solo al presente e a lavorare.”. In definitiva una buona promessa che potrebbe diventare un nuovo campione del Mila e chissà della Nazionale.