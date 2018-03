In questo periodo al Milan si corre sia in campo, visti i risultati che la squadra allenata da Gattuso sta ottenendo da dicembre ad oggi , sia fuori, dove ad essere particolarmente attivo è il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli. Quest’ultimo da giorni ha, a tutti gli effetti, iniziato a costruire il Milan del futuro, limitandosi per ora a piazzare una serie di colpi a parametro zero: tra questi troviamo il terzino sinistro della Sampdoria, Ivan Strinic, e il portiere attualmente in forza al Napoli, Pepa Reina. Inoltre sempre più insistenti si fanno le voci che vorrebbero in chiusura un altro affare a costo zero: si tratterebbe del centrocampista sudcoreano in forza allo Swansea, Ki Sung-Yueng.

In queste ore però nell’orbita Milan fluttua un altro nome: quello di Luis Muriel. Vecchia conoscenza del calcio italiano, nonchè vecchio pallino del ds Mirabelli, il colombiano si è trasferito dalla Sampdoria al Siviglia in estate, per una cifra di 20 milioni di euro più il 20% di una sua futura rivendita. L’ambiente andaluso nonostante abbia accoto Muriel con tanto entusiasmo, dopo circa 7 mesi non sembra più convinto del suo potenziale come lo era in passato. Fino ad oggi , infatti, Muriel ha collezionato 37 presenze, dove ha fatto registrare solo 8 reti e 3 assist. Il Milan dunque, secondo quanto riferito da Don Balon, sarebbe disposto a prendere contatti con il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci (il quale ha tra le alte cose ha anche la procura dei vari Bonucci e Suso), solo nel caso, non così remoto visto l’andamento del giocatore e i comportamenti poco professionali intrattenuti dallo stesso, in cui ci fosse la partenza in estate dell’attaccante croato, Nikola Kalinic.

Il giocatore rossonero in stagione, finora, ha fatto registrare numeri non certo esaltanti (4 gol e 6 assist in 30 partite) se consideriamo anche l’nvestimento economico compiuto dal Milan per strapparlo alla Fioretina (25 miloni di euro). Dunque, lo scarso rendimento in campo da una parte, i malumori più volte mostrati dall’altra, starebbero portando i rossoneri a pensare di cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato sostituendolo magari, chissà, propio con Luis Muriel.