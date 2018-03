Giovedì 15 Marzo allo Stadio Emirates di Londra andrà in scena il ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League tra Arsenal e Milan coi Gunners che partiranno dal doppio vantaggio maturato al Giuseppe Meazza. Attenzione però perchè i rossoneri e i londinesi non si sfideranno soltanto in campo ma probabilmente anche sul mercato con un unico obiettivo: Jack Wilshere, il 26enne centrocampista cresciuto con indosso la maglia biancorossa ma che al termine della medesima stagione potrebbe dire addio.

Il numero 10 dell’Arsenal è in scadenza di contratto a giugno e allo stato attuale non ha trovato l’accordo per rinnovare col club che lo ha cresciuto insieme al Luton Town. La sua posizione è quella di centrocampista centrale, giocatore abile coi piedi e di fantasia, può essere schierato sia nei tre di centrocampo o sulla 3/4 in caso di utilizzo di 4-2-3-1, sia come vertice alto in un ipotetico rombo. Un uomo che darebbe certamente maggiori soluzioni offensive a Gattuso che sembra sempre più vicino a tenersi il Milan anche per la prossima stagione.

Attenzione però, sul giocatore nato a Stevenage non c’è solo il club di Via Aldo Moro ma in Serie A è seguito con attenzione anche da Juventus e Napoli. I bianconeri monitorano con attenzione la situazione riguardante il rinnovo, ma il calciatore potrebbe fare molto comodo in caso di sorprendente cessione di Khedira. Per quanto riguarda il club di Aurelio De Laurentis, attualmente questo è defilato, ma qualora dovessero sorgere problemi per il rinnovo del contratto di Jorginho allora chissà che l’inglese non possa far comodo pure sotto il Vesuvio.