E’ notizia di oggi il prolungamento del contratto che legherà la società Napoli al giocatore brasiliano Allan sino alla stagione 2022-23. Il calciatore è attualmente alla sua terza stagione in azzurro, era infatti stato acquistato dall’Udinese al termine della stagione sportiva 2014-15, dovesse rispettare il proprio contratto andrebbe a diventare una bandiera del club partenopeo.

Non si registra ancora alcuna dichiarazione da parte del procuratore Claudio Vaghegghi che però qualche mese fa non si era detto affatto soddisfatto del minutaggio riservato da Maurizio Sarri al proprio assistito e aveva chiaramente fatto capire al club di affrettarsi a rinnovare il contratto in quanto sul centrocampista non mancavano le attenzioni di altri club, su tutti il Watford.

La società Napoli è uscita con un comunicato ufficiale sul proprio sito internet citando: “Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi all’estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto“. Difficile a questo punto pensare a un futuro lontano da sotto il Vesuvio per il giocatore brasiliano, Watford ma anche altri club che avevano preso informazioni sul giocatore dovranno accontentarsi, per il momento, di virare su altri profili.