Il momento non troppo positivo che sta attraversando il Napoli di Maurizio Sarri sta facendo riflettere la dirigenza sulla squadra da consegnare al proprio tecnico per la prossima stagione. Le voci sui giocatori in partenza nelle ultime settimane si sono inseguite e susseguite: detto di Reina che andrà al Milan, vanno monitorate anche le situazioni riguardanti la Koulibaly e Ghoulam sui quali è forte l’interesse del Manchester United. Non c’è da tremare per i tifosi dei partenopei che però dal loro canto, non vogliono smettere di sognare e vedere la loro squadra volare.

Calciomercato Napoli, capitolo portiere: Le strepitose prestazioni del brasiliano Alisson hanno messo il numero uno della Roma sotto i riflettori e anche il Napoli sta iniziando a prendere informazioni per lui. Sul 25enne però la concorrenza non manca in quanto Liverpool prima e Monaco dopo si sono già dette interessante, in particolare i Reds rischiano di avere un buon capitale da investire sul portiere grazie ai milioni che potrebbero arrivare dal Real Madrid se i blancos decidessero di sferrare in Estate, l’affondo decisivo per l’egiziano Salah.

Calciomercato Napoli, la difesa: Il Napoli è molto interessato alle prestazioni del ventiduenne Alejandro Grimaldo attualmente al Benfica. Il ventiduenne spagnolo potrebbe essere il prossimo tassello per la retroguardia azzurra e per lui parlano i numeri, in particolare della stagione attuale con venti presenze e due reti messe a segno. Si parla anche di un pre contratto già firmato dal giocatore con la società di Aurelio De Laurentis, al club di Luis Filipe Vieira dovrebbe andare una cifra vicina ai 30 milioni.