Il Napoli si è ormai rassegnato a perdere l’estremo difensore Reina che a Giugno, salvo clamorosi colpi di scena, si trasferirà al Milan. La società di Aurelio De Laurentis deve pertanto andare a caccia di un numero uno per l’immediato futuro e i nomi che si fanno sono in particolare tre: il preferito sembra essere Geronimo Rulli classe 92 in forza alla Real Sociedad, pallino degli azzurri già da qualche tempo, subito dietro il ventiseienne tedesco Bernd Leno attualmente in forza al Bayer Leverkusen e anche il suo nome non viene accostato alla squadra di Maurizio Sarri per la prima volta. Ci sarebbe anche un terzo nome che corrisponde a Mattia Perin il quale certamente non avrebbe difficoltà di ambientamento nel campionato di Serie A dal momento che gioca nel Genoa.

Napoli che non dovrà soltanto pensare a sostituire adeguatamente Reina per restare competitivo, ma dovrà anche stare attento alle sirene che provengono da oltremanica le quali si riferiscono in maniera particolare al difensore senegalese Kalidou Koulibaly sul quale sono pressanti le manifestazioni di interesse da parte del Manchester United davanti a Chelsea e Arsenal. Situazione particolare anche quella legata al centrocampista italo brasiliano Jorginho, anche per lui le voci si rincorrono dalla Premier League ma in questo caso l’agente Joao Santos è stato chiaro: “il mio assistito piace in Inghilterra e non solo, ma la nostra priorità è il rinnovo col Napoli“.