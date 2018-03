Napoli, Torreira ad un passo. L’agente conferma: “Azzurri in pole position”

In casa Napoli si pensa anche alla prossima stagione. La battaglia per lo scudetto con la Juventus è ancora nel vivo ma la società di De Laurentiis si muove sul mercato per rinforzare la rosa per la prossima annata. Il ds Giuntoli è a lavoro per portare alla corte di Sarri linfa nuova a centrocampo. L’obiettivo numero uno è il classe ’96 Lucas Torreira, giocatore uruguaiano della Sampdoria. Il numero 34 blucerchiato è da tempo nel mirino di tanti club anche di Serie A, ma il Napoli pare voler fare sul serio e sembra essere intenzionata a chiudere con largo anticipo l’affare.

A tornare sull’argomento Torreira-Napoli è stato l’agente del giocatore Pablo Bentancur che ha parlato del suo assistito e di calciomercato ai microfoni di Radio Crc: “Abbiamo incontrato due o tre volte il ds Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole position, ma manca l’accordo perché il calciatore non vuole prendere una decisione subito. Dobbiamo parlare e sistemare i dettagli, ma sì, posso dire che la possibilità di firmare con il Napoli è vista di buon occhio“.

Con queste parole, l’agente di Torreira chiarisce la situazione del giocatore e precisa inoltre che il centrocampista andrà sicuramente via da Genova: “L’affare non è ancora chiuso, dovrò controllare anche i diritti di immagine per non fare una trattativa troppo lunga. Per ora posso confermare che Torreira uscirà dalla Sampdoria, ma per valore e prezzo ne dovete parlare con la società“.

Nessun dubbio quindi, Torreira è in partenza e Napoli è meta gradita. Da stabilire se De Laurentiis e Giuntoli riusciranno a chiudere l’affare prima che altri club possano intromettersi. La Roma ma anche Juventus e Inter hanno mostrato il loro interesse durante il precedente mercato, ma al momento è evidente come il club partenopeo abbia una corsia preferenziale per Lucas Torreira.