Real Madrid, pronti 130 milioni per Gareth Bale dalla Cina

Gareth Bale lontano dal Real Madrid ? E’ questa l’ipotesi rilanciata dalla stampa spagnola che riferisce di un’offerta dalla Cina di 130 milioni per il fuoriclasse gallese. Stando a Diario Gol, sito sportivo spagnolo, dopo l’ok del Real Madrid all’offerta, Bale ha informato i colleghi e la società che prenderà in considerazione soltanto offerte provenienti da altri club europei. Il nativo di Cardiff è intenzionato a restare ad alti livelli: da tempo sulle sue tracce c’è il Manchester United, che vorrebbe portarlo in Inghilterra. Tutto questo a maggior ragione se Neymar, punta del PSG, dovesse arrivvare a Bernabeu.

Il futuro di Bale è stato oggetto di molte speculazioni negli ultimi mesi, con i blancos decisi a vendere il gallese nel prossimo mercato estivo. Durante la sua permanenza a Madrid il 28enne ha subito continue lesioni, pur avendo messo a segno 79 goal e 58 assist in 179 presenze. Ricordiamo che il passaggio di Bale dal Tottenham al Real, nell’estate del 2013, è stato l’acquisto più oneroso dell’anno e il trasferimento più costo nella storia del calcio, per una cifra complessiva di 100 milioni di euro. Con la squadra spagnola si rivelò subito decisivo mettendo a segno due gol fondamentali nelle vittoriose finali di Coppa del Re e di Champions League dello stesso anno.